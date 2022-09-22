Musk, Tesla’nın ikinci en büyük pazarı olan Çin’de elektrikli otomobil satma şeklini yeniden değerlendiriyor. Covid-19 kısıtlamaları sırasında trafiğin düştüğü Pekin gibi şehirlerdeki gösterişli alışveriş merkezlerindeki bazı showroom’ları kapatmayı düşündüğünü söyledi.

Şirket, Elon Musk’ın birçoğu uzun gecikmelerden şikayet eden mevcut müşteriler için hizmeti iyileştirme hedefine ulaşmak için çalışırken, vardiya, daha az maliyetli banliyö bölgelerindeki mağazalara daha fazla vurgu yapacak ve onarımlar da sağlayacak.

Bu çabanın bir parçası olarak Tesla, Çin’deki servis işleri için teknisyenlerin ve diğer personelin işe alınmasını hızlandırmak istiyor. Tesla’nın Çin işe alım web sitesi, perşembe günü itibariyle hizmet işleri için 300’den fazla açık pozisyon gösterdi.

Musk, geçen hafta Twitter’da, aracını tamir ettirmek için bir aydır beklediğinden şikayet eden Teksas’taki bir Tesla sahibine yanıt olarak, “Tesla hizmetini harika hale getirmek için ilerletmeyi” bir öncelik haline getirdiğini söyledi.

Ana akım otomobil üreticilerinin aksine Tesla, bayilere güvenmek yerine tüm mağazalarına sahip. Ayrıca arabalarını internetten satıyor. Bu, başlangıçta Apple mağazalarında modellenen bir perakende stratejisini ayarlamak için daha fazla hareket alanı sağladı.

Çin Yolcu Araç Birliği’ne göre, Tesla yılın ilk sekiz ayında 400.000 Çin yapımı Model 3 ve Model Y otomobil sattı. Bunların %60’ı yerel olarak satıldı. Bu, bir yıl öncesine göre %67 daha fazlaydı.

Bir analist, Tesla’nın BYD’nin ardından en büyük ikinci elektrikli araç markası haline geldiği Çin’deki yaklaşımındaki değişikliğin, markasını dünyanın en büyük otomobil pazarında kurduğuna göre artık müşteri sadakati oluşturması gerektiğinin kabulünü yansıtacağını söyledi.

Şanghay merkezli danışmanlık şirketi Automotive Foresight’ın genel müdürü Yale Zhang, “Özellikle onarım işi kazançlı hale geldiğinde, pahalı alışveriş merkezlerinde showroom açmaya gerek yok. Markayı konumlandırmak için şehir merkezinde sadece bir veya iki showroom tutmak, ancak daha çok banliyölere taşımak daha mantıklı.” dedi.

Tesla showroom’ları

Tesla, ilk mağazasını 2013 yılında Pekin’in merkezinde açtı. Şu anda ülke genelinde, potansiyel alıcılar için modelleri sergileyen ve test sürüşleri düzenleyen 200’den fazla satış noktasına sahip.

Ancak mağazaların yarısından fazlası, mekanın kısıtlı olduğu yüksek kiralı lokasyonlarda olduğu için bakım hizmeti vermemekte. Buna Tesla’nın Pekin’deki ve Şanghay’daki ilk mağazası da dahil.

Tesla’nın Çin web sitesine dayanan bir Reuters sayımına göre, Tesla’nın Shenzhen ve Chengdu da dahil olmak üzere Çin’in en büyük yedi kentindeki showroom’larının yarısından fazlası şu anda şehir merkezlerinde.

Diğer şirketler gibi Tesla da, Çin’in bir fabrikasının bulunduğu Şanghay da dahil olmak üzere çeşitli kapsam ve sürelerde kilitlenmeler içeren COVID-19’u içerme konusundaki sert yaklaşımı nedeniyle mağazalarındaki trafiğin büyük ölçüde kesintiye uğradığını gördü.

Reuters, Tesla’nın kaç tane kentsel showroom’u kapatmayı düşündüğünü, hızla büyüyen banliyölerde kaç yeni yerin açılabileceğini veya bu vardiyanın maliyetinin ne olacağını henüz belirlemedi.

Otomobil üreticisi, geçen yıl Şanghay otomobil fuarında, şirketin arızalı frenlerle ilgili şikayetlerini ele almasını protesto etmek için bir Tesla’nın tepesine tırmanan mutsuz bir mal sahibini gören iyi bilinen bir dava da dahil olmak üzere, Çin’de bir dizi müşteri şikayeti ve davanın hedefi oldu.

Olay Çin’de büyük ilgi gördü ve devlet medyasının şirketi eleştirmesine neden oldu. Tesla daha sonra şikayetleri zamanında ele almadığı için Çinli tüketicilerden özür diledi ve hizmet operasyonlarını gözden geçirme sözü verdi.

Tesla’nın Çin’deki elektrikli araç rakipleri, perakende dağıtımına karışık bir yaklaşım benimsedi. BYD ve Xpeng, kendi kendine işletilen mağazaların yanı sıra üçüncü taraf bayilere de güveniyor.

Nio, Tesla gibi, Çin’de yüksek profilli bir kentsel mağaza ağına sahip. Ayrıca, çoğu otel endüstrisinden işe alınan işçileri onarım için arabaları almak ve iş bittiğinde onları bırakmak üzere göndererek kapıdan kapıya hizmete yatırım yaptı.