Pixar’ın en sevilen filmlerinden biri olan Ters Yüz (Inside Out)’un yıllar sonra gelen devam filmi, 14 Haziran’da vizyona girdi. Sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan Ters Yüz 2, gişedeki yolculuğuna muhteşem bir başlangıç yaparak daha ikinci haftasında Dune Part Two’yu geride bıraktı ve 2024’ün en çok hasılat yapan filmi oldu.

İçindekiler Ters Yüz 2 ortalığı yıktı geçiyor

Ters Yüz 2 ortalığı yıktı geçiyor

Ancak filmin başarısı bununla sınırlı kalmadı. Sonraki günlerde de etkileyici bir performans sergileyen Ters Yüz 2, bugün itibarıyla 902 milyon dolar hasılata ulaşmış durumda. Filmin bu hafta sonu elde edeceği hasılatla birlikte 1 milyar dolar barajını geçmesi bekleniyor. Üstelik gidişat sonraki haftalarda bu rakamın daha da yükseleceğini gösteriyor. Bu noktada filmin 1.5 milyar dolara ulaşması çok da sürpriz olmayacaktır.

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Ters Yüz 2’nin yakaladığı bu başarı hem Disney hem de Pixar için kötü gidişatı tersine çevirmiş oldu. Pixar son yıllarda Turning Red ve Elemental gibi beğeni kazanan işlere imza atmış olsa da bu beğeni gişe rakamlarına yansımadı. Son dönemde çıkan Pixar filmleri gişede genel olarak hayal kırıklığı yarattı. Bu yüzden yeni Ters Yüz filminin yakaladığı bu başarı, stüdyonun geleceği için de oldukça önemli.