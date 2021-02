Terraria ilginç bir sebepten dolayı Google Stadia’ya gelmeyecek!

Terraria resmi olarak Google Stadia‘ya gelmiyor. Oyunun yapımcısı, Google servislerine erişemediği için oyunu platforma getirmekten vazgeçti.

2D açık dünya oyunları oyun dünyasında gelişmeye devam ediyor. Birçok başarılı yapımcının el attığı bu kategoride kimi zaman çıkan oyunları tek bir kişi dahi yapabiliyor. Bu oyunların başarılı örneklerinden biri olan Terraria da oyun dünyasında önemli bir yere sahip. Çıktığı günden bu yana gelişen ve oyuncuların beğenisini toplayan oyun, yeni platformlara da geliyor. Neredeyse ekranı olan her cihaza çıkan oyun yakın bir zamanda Google Stadia‘ya da girecekti. Ancak işler beklenildiği gibi gitmedi.

I absolutely have not done anything to violate your terms of service, so I can take this no other way than you deciding to burn this bridge. Consider it burned. #Terraria for @GoogleStadia is canceled. My company will no longer support any of your platforms moving forward.

— Andrew Spinks (@Demilogic) February 8, 2021