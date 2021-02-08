Oyun
Terraria ilginç bir sebepten dolayı Google Stadia’ya gelmeyecek!
Terraria resmi olarak Google Stadia‘ya gelmiyor. Oyunun yapımcısı, Google servislerine erişemediği için oyunu platforma getirmekten vazgeçti.
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Terraria yapımcısının bütün Google servileri kapatıldı!
2D açık dünya oyunları oyun dünyasında gelişmeye devam ediyor. Birçok başarılı yapımcının el attığı bu kategoride kimi zaman çıkan oyunları tek bir kişi dahi yapabiliyor. Bu oyunların başarılı örneklerinden biri olan Terraria da oyun dünyasında önemli bir yere sahip. Çıktığı günden bu yana gelişen ve oyuncuların beğenisini toplayan oyun, yeni platformlara da geliyor. Neredeyse ekranı olan her cihaza çıkan oyun yakın bir zamanda Google Stadia‘ya da girecekti. Ancak işler beklenildiği gibi gitmedi.
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I absolutely have not done anything to violate your terms of service, so I can take this no other way than you deciding to burn this bridge. Consider it burned. #Terraria for @GoogleStadia is canceled. My company will no longer support any of your platforms moving forward.
— Andrew Spinks (@Demilogic) February 8, 2021
Oyunun yapımcılığını yapan Andrew Spinks, sevilen oyunu Stadia‘ya çıkarmaktan vazgeçti. Hayranların üzüntüsüne neden olan gelişmenin ardında ise ilginç bir olay yatıyor. Andrew Spinks‘in iddiasına göre, Google geliştiricinin bütün hesaplarını devre dışı bıraktı. 3 haftadır Google servislerini kullanamadığını belirten yapımcı, 15 yıllık Gmail hesabının artık var olmadığını açıkladı. Konunun çözülmesi için Google ile iletişime geçen ve olumlu yanıt alamayan Andrew Spinks, gemileri yaktı. Google‘ın tavrından memnun olmayan geliştirici oyunu Stadia‘ya getirmeme kararı aldı. 30 milyona yakın kopya satmayı başaran oyunun Stadia‘ya gelemeyecek olması ise şimdilik hayranları üzdü. Bakalım Andrew Spinks Google ile sorununu çözebilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
E3 2021 dijital olarak gerçekleştirilecek!
E3 2021 fiziksel bir etkinlik olarak gerçekleştirilmeyecek. ESA oyun dünyasında merakla beklenen etkinliğin dijital olarak gerçekleştirilmesini planlıyor.
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E3 2021 fiziksel olarak gerçekleşmeyecek!
Oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan E3, planlanmaya başladı. Etkinliğin bir nevi sahibi olan ESA, geçen sene gerçekleşmeyen etkinlik için kolları sıvadı. Covid-19 nedeniyle dünya genelinde etkinlikler sıkıntıya düşerken, E3‘te bundan nasibini almıştı. 2021 yılında gerçekleşecek etkinlik için ince eleyip sık dokuyan ESA, şimdiden gerekli planları yaptı. Dernek bu yıl oyuncuları bu etkinlikten mahrum bırakmayacak. Ortaya çıkan bilgilere göre etkinlik dijital olarak gerçekleştirilecek.
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Konuyla alakalı duyuru yapan ESA, oyuncuların güzel bir deneyim yaşaması için sıkı çalıştıklarını duyurdu. Ayrıca dernek planlamanın yapımı sırasında oyun üreticilerinden ve dağıtıcılarından öneriler aldıklarını açıkladı. Öte yandan etkinlik sırasında demoların oyuncular tarafından mağazalardan (Epic Games, Steam gibi) oynanabilmesi için çalışmalar sürüyor. Tüm bunların yanı sıra bazı oyun firmaları için E3 2021 çok verimli geçmeyecek. Zira ESA etkinliğe katılım için ciddi miktarda para talep etmeyi planlıyor. Henüz netlik kazanmayan durumun nedeni olarak ise geçen seneki finansal kayıp gösteriliyor. Oyuncular için bu konuda herhangi bir detay belli olmazken, dijital etkinliğin biletli olması sürpriz olmayacak gibi duruyor. Bakalım etkinlik oyuncuların seveceği bir şekilde gerçekleşecek mi bekleyip göreceğiz.
Haber
GTA 6, çıkış tarihi ve detaylarıyla sızdırılmış olabilir!
Geçtiğimiz gün ortaya çıkan şüpheli sızıntılara göre GTA 6, Miami’de geçecek ve Ekim 2023’te resmi olarak konsollara çıkış yapacak. Reddit’te yapılan paylaşıma göre yeni GTA oyunu, Red Dead Redemption 2‘ye benzer bir açık dünyaya sahip olacak. İlginç bir şekilde sızıntının çoğu geçmişte ortaya çıkan bazı söylentileri de içeriyor. Örneğin, yeni oyunun açık dünyası biraz daha küçük fakat daha yoğun bir içerikle gelecek.
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GTA 6 hakkında neler ortaya çıktı?
Paylaşılan sızıntıya göre GTA 6, çok daha gelişmiş bir yapay zekaya sahip olacak. Bununla birlikte, daha küçük fakat içerik ve etkileşimi daha fazla olan bir harita bulunacak. Bazı söylentiler, oyunun gelecek sene piyasaya sürüleceğini tahmin ediyordu. Fakat bu sızıntı ile birlikte GTA 6’nın 2023 yılının Ekim ayında çıkması ihtimali ortaya çıktı. Bu verilerin sadece bir sızıntı olduğunu unutmamak gerek. Fakat kaynağın doğruluğu durumunda GTA 6 için bir süre daha beklememiz gerekecek. Şirketin bir yandan Red Dead Redemption‘un remake versiyonu üzerinde çalıştığı düşünüldüğünde bu sızıntı kulağa mantıklı geliyor.
Bunların haricinde, sızıntıya göre yeni GTA oyunu öncelikli olarak konsollara gelecek. Daha sonrasında ise sırasıyla PC versiyonu ve online modu çıkış yapacak. Şimdilik bunlardan başka bir bilgi elimizde yok. Rockstar, yeni nesil konsollar için GTA 5‘i güncellemeye çalışıyor. Ayrıca online oyunlarına da yeni eklentiler getirmek için çaba gösteriyor. Bu nedenle, GTA 6’nın yakın bir tarihte çıkmayacak olması normal gözüküyor.
Oyun
Activision Blizzard diğer serilere de Call of Duty modeli getirecek!
Activision Blizzard diğer oyun serilerine de Call of Duty modeli getirmeyi planlıyor. Firma 1 milyar aktif oyuncu sayısına ulaşmak istiyor.
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Activision Blizzard gözünü kararttı!
Activision Blizzard gözünü büyük bir hedefe doğru dikti. Birçok popüler oyuna yapımcılık yapan firma, tam 1 milyar aktif oyuncu sayısına ulaşmak istiyor. Call of Duty serisi ile bunu gerçekleştirmeye yaklaşan firma, aynı modeli diğer serilere de uygulayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan CEO Bobby Kotick, hedeflerinin büyük olduğunu belirtti. Call of Duty serisinin başarısını takdir eden Bobby Kotick, diğer seriler için de benzer bir yolun izleneceğini aktardı.
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2018 yılında sadece 70 milyon oyuncuya sahip olan seri an itibariyle 250 milyon oyuncuya ulaştı. Bu başarıyı diğer serilere de yaymak isteyen firma, çalışmalara başladı. Firma oynaması bedava ve sürekli canlı tutulan yeni seriler çıkartmak istiyor. 2020 yılında oyun içi satın alımlardan yaklaşık 5 milyar dolar kazanan firma, oyuncu sayısının artması ile birlikte yeni rekorlar kırmayı deneyecek. Özellikle Call of Duty serisine olan ilginin firmanın elinde önemli bir done olduğunu unutmamak gerek. An itibariyle Diablo 2 Remake için çalışan firma, 2022 yılından sonra yeni oyunlarla oyuncuları karşılayacak. Overwatch 2 ve Diablo 4 bu konudaki ilk adımlar olacak. Warzone‘un başarısı karşısında diğer serileri de canlı tutmak isteyen firma, yeni modeli ile alakalı detaylı bir açıklama ne yazık ki yapmadı. Ancak önümüzdeki süreçte firmanın bizleri de bilgilendirmeye başlayacağı tahmin ediliyor.
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