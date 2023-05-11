Google, geçen yılın daha pahalı Pixel 7 ve Pixel 7 Pro modellerinde yer alan Tensor G2 olan aynı yonga setini Pixel 7a’da yeniden kullandı. Şirketin aynı yonga setini kullanması, aynı performansı göstereceği anlamına gelmiyor. Tıpkı bugün ortaya çıkan Google’ın en son orta sınıf oyuncusunun aslında daha premium kuzenlerinin gerisinde kaldığı en son oyun stres testinde gösterildiği gibi.

Daha küçük bir boyut ve kapsamlı bir soğutma çözümünün olmaması, Pixel 7a’nın Tensor G2’sinin neden performansa ayak uyduramadığını açıklayabilir.

YouTuber Dave2D tarafından yürütülen bir mini incelemede, hem Pixel 7 hem de Pixel 7a’yı karşılaştırdı. Teknik özellikler açısından iki model arasında çok küçük farklar olduğunu belirtiyor ve videosunda aslında daha ucuz olana yöneliyordu.

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Videonun hemen sonunda, Google’ın Pixel 7a için 499 dolar fiyat noktasına ulaşmak için bazı kısayollar kullanması gerektiğini kanıtlayan bir test gösteriyor. Grafik olarak zorlu bir başlık olan Genshin Impact oyun testinde, orta sınıf çalışan Tensor G2, daha pahalı olan Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’ya ayak uyduruyor. Ancak, yonga setinin performansının bir düşüş görmesi ve 60FPS sınırından çıkması uzun sürmüyor.

Google Pixel 7a, muhtemelen iki nedenden dolayı daha pahalı modellerden çok daha hızlı performans kaybediyor. Birincisi, Google, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’da olduğu gibi ayrıntılı bir soğutma çözümü kullanmadı ve ikincisi, Pixel 7a’nın daha küçük boyutunun bu erken kare hızı düşüşünde rol oynaması olası. Telefonun kapladığı alan ne kadar küçük olursa, soğutma çözümü de o kadar küçük olacaktır ve daha önceki bir sökme işlemi , Google’ın tüm bileşenlerde sıcaklıkları düşük tutmak için grafit film ve yeterli bakır pedler kullandığını ortaya çıkarsa da , gerçek dünyadaki sonuçların çok az etkisi olur.

Ayrıca Tensor G2’nin kısmen suçlu olduğunu düşünüyoruz çünkü verimsizliği nedeniyle büyük eleştiri alan Samsung’un 5nm işleminde seri üretildi. Umarım Google, Samsung’un 4nm (4LPP) sürecinde üretildiği söylenen ve güç verimliliğine odaklanan Tensor G3 ile bu endişeleri giderebilir.