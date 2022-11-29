Pong oyunu çıkalı elli yıl oldu. Oyun geliştiricisi Atari’nin ilk ürünü, ilk olarak bir arcade oyunu olarak çıktı. Atari salonunun popülerliğini takiben, ev konsolu versiyonu üç yıl sonra piyasaya sürüldü.

Ayrıca bkz: Call of Duty: Warzone Tek Oyun Alanı ve İki Oyun Modu ile Yeniden Kullanıma Sunuldu!

Pong’un kökeni mühendis Allen Alcorn’a dayanır. Alcorn’un bir oyun geliştiricisi olarak hiçbir deneyimi olmamasına rağmen, Atari’nin kurucu ortağı Nolan Bushnell tarafından şirket için oyun geliştirmek üzere işe alındı. Alcorn 2012 yılında IGN’e verdiği bir röportajda, Alcorn ve Bushnell’in daha önce elektronik üreticisi Ampex’te birlikte çalıştıklarını söylemişti. Atari’nin kurucusu daha sonra Alcorn’un bilgisayar bilimi ve elektrik mühendisliği alanındaki uzmanlığından etkilendi. Bushnell bu nedenle mühendisin şirketine katılmasını istedi.

Pong’un arkasındaki ilham kaynağının tam olarak ne olduğu belirsizliğini korumaktadır. Bushnell’e göre oyun, 1964 yılında PDP-1 bilgisayarında oynadığı bir oyun da dahil olmak üzere, tenisin dijital varyasyonlarına dayanıyor. Ancak Alcorn, Pong’un Bushnell’in konsolun piyasaya sürülmesinden önce gördüğü Magnavox Odyssey’in pinpon oyununa dayandığını söylüyor. Bir uygulama projesi olarak, mühendise bir hareketli nokta, iki kürek ve skor tutmak için sayılardan oluşan basit bir oyun yaratma görevi verildi.