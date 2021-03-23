Tencent, oyun konsolu pazarına girmeye hazırlanıyor!

Tencent, geçtiğimiz günlerde ilk görüntüleriyle internette ortaya çıkan yeni el konsolunu önümüzdeki aylarda piyasaya sürecek. 19 Mart’ta şirket, “Oyun Konsolu” adı altında bir cihazın piyasaya çıkması için gerekli onayları aldı. Firma, ilgili belgeleri geçtiğimiz yıl ekim ayında resmi olarak teslim etmişti. Cihazın ilk görüntüleri, yeni konsolun taşınabilmesi kolay ve diğer el konsollarına benzer bir tasarım ile geleceğini gösteriyor.

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Tencent ve oyun endüstrisi arasında nasıl bir bağ var?

2018’de Tencent, 500 milyar dolarlık piyasa değerini aşan ilk Asyalı teknoloji şirketi oldu. Firma şu anda, 770 milyar doların üstünde bir değere sahip ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri. Tencent, bugüne kadar her zaman oyun endüstrisinde önemli bir oyuncu olmuştur. Ancak oyun endüstrisinden daha önce şirket, oyun içeriği ve yazılımına odaklanmıştır. Marka, yakın zamanda Asus, Red Magic ve Black Shark gibi akıllı telefon markalarıyla ortaklık kurdu.

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Kaynaklar, cihazla ilgili iki farklı görüntü paylaştı. Bununla birlikte, belki de üretici iki farklı tasarıma sahip konsol piyasaya sürecek. Ayrıca konsol, muhtemelen Windows 10 işletim sistemiyle çalışacak. Çünkü, Windows 10 logosu düğmelerden birinde açıkça görülebiliyor. Henüz cihazla ilgili herhangi bir teknik detay ortaya çıkmadı. Önümüzdeki aylarda Tencent’in yeni konsolu ile ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz.