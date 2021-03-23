Black Shark 4 serisi, resmi olarak tanıtıldı!

Bugün Black Shark, en son amiral gemisi serisi olan Black Shark 4 serisini bir lansman ile resmi olarak kullanıcılara tanıttı. Bu seri, Black Shark 4 ve Pro model olmak üzere iki adet cihaz içeriyor. Her iki cihaz da 2021 yılında tanıtılan amiral gemisi yonga setleri ile geliyor. Taban model, Snapdragon 870 yonga setini kullanırken, Pro model ise Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak.

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Black Shark 4 serisi, hangi teknik özellikler ile geliyor?

Black Shark 4, 6.67 inçlik 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olan Samsung E4 AMOLED panel ile geliyor. Bu ekran, 720 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahiptir. Black Shark 4‘ün yan tarafında bulunan tuşlar, hassasiyet olarak birinci sınıf kalitede. Bununla birlikte, dokunma hissi artacak ve yanlış basma ihtimali daha düşük olacak. Cihaz, 48 MP çözünürlüklü ana kamera ile geliyor. Ayrıca bu ana kameraya, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera eşlik ediyor.

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Telefonun 120W hızlı şarj destekli 4500 mAh bataryası mevcut. Bununla birlikte cihaz, 5 dakika içinde %50, 15 dakika içinde %100 şarj oluyor. Ayrıca teorik hızlar gerçek testlere yansır ise cihaz, en hızlı şarj olan akıllı telefon ünvanını alabilir. Cihaz, DxOMark değerlendirmesine göre “Ses” konusunda 81 puan alarak zirveye oturdu. Bununla birlikte, yayınlanan raporda Black Shark 4’ün en iyi çift hoparlöre sahip olduğu belirtiliyor.

Black Shark 4 Pro ise taban model ile aynı Samsung E4 AMOLED panele sahip. Serinin Pro modeli, yeni bir sıvı soğutma sistemi ile geliyor. Bu soğutma sistemi, üç boyutlu çift katmanlı ısı yayma sistemini kullanmakta. Bununla birlikte, yeni sistem cihazın CPU sıcaklığını 18 derece kadar düşürüyor. Cihazın UFS 3.1+ depolama birimi mevcut. Şirket, özel bir depolama birimi kullanarak okuma hızını %55, yazma hızını ise %69 oranında arttırıyor.

Serinin Pro modeli, 120W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ile geliyor. Ayrıca taban model ile aynı ses sistemi, bu cihazda da mevcut. Kamera tarafında ise ana kamera 64 MP çözünürlüğe sahip ancak yardımcı kameralar Black Shark 4 ile aynı özellikte. Black Shark‘ın yeni serisi, bugün ön siparişe açılacak. Ancak cihazların ilk resmi satışı 26 Mart tarihinde gerçekleşecek.

Black Shark’ın yeni akıllı telefon serisi nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacak?

Black Shark 4



6GB + 128GB – 2499 Yuan ($384)

8GB + 128GB – 2699 Yuan ($415)

12GB + 128GB – 2999 Yuan ($461)

12GB + 256GB – 3299 Yuan ($507)

Black Shark 4 Pro

