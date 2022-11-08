Xiaomi’nin bütçe dostu cihazları olarak nitelenebilecek Redmi 5A, Redmi 6A, Redmi 7A, Redmi 8A, Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi 10A, Redmi 10C, Redmi 10 2022 ülkemizde fiyatından ötürü çok sattı. Xiaomi ise çok sattığı bu cihazların yeni nesili üzerinde çalışıyor.

TENAA, Xiaomi’nin yeni bir bütçe dostu telefonunun yolda olduğunu açıkladı. Model numarası 22120RN86C olan cihazın Aralık 2022’de tanıtılması bekleniyor.

Sızan görsellerde parmak izi okuyucusunun Redmi 10A ve Redmi 10C’de olduğu gibi kamera adasında olduğunu görüyoruz. Henüz kesinleşmiş değil ancak bu cihazın Redmi 11A olduğu düşünülüyor.

Bir Önceki Nesil: Redmi 10A

Bir önceki nesil olan Redmi 10A 6.53 inçlik 60hz ekran yenileme hızı sunan IPS LCD bir ekrana sahipti. Bunun dışında Micro USB üzerinden 10W hızla şarj olan 5000 mAh bir bataryaya sahipti. Donanım tarafında MediaTek Helio G25 kullanan cihaz kamera tarafında 13 MP + 2 MP kameraya sahipti.

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