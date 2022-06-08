Windows 11 build 22621’in Windows Insiders için Beta Kanalına gelmesinden neredeyse bir ay sonra, artık uygun cihazlar için isteğe bağlı bir güncelleme olarak Sürüm Önizleme Kanalı aracılığıyla sunuluyor.

Microsoft, Windows Insider Program for Business aracılığıyla, yönetilen kuruluşlar için ve Windows Update’teki “arayan” deneyimi aracılığıyla uygun bir cihazdaki herhangi bir normal Windows Insider için sunulduğunu söylüyor.

Güncellemeden sonra, Insider’lar Windows Update aracılığıyla yeni hizmet güncellemeleri almaya devam edecekler, bu nedenle önümüzdeki hafta Salı günü Windows 11 Sun Valley 2 için ilk resmi güncellemeyi duyurabilir.

Güncelleme, Başlat menüsünde Uygulama klasörlerini, görev çubuğunda sürükle ve bırak işlevini ve daha fazlasını sunuyor. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.