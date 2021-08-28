Telegram 8.0 Sürümü ile Gelen Yenilikler

Android ve macOS platformları için kullanılabilen Telegram 8.0’ın beta sürümünün testleri başladı. Geliştiriciler, sohbetleri ve haber akışlarını yönetmek için daha fazla seçeneği uygulamaya ekledi.

Telegram 8.0 Beta’nın Yeni Özellikleri

Kanal Gönderilerinin Beslemesi: Güncellenen uygulamada, katılımcısı olduğunuz kanalda gönderilerin sonuna geldiğinizde yukarı doğru kaydırdığınızda otomatik olarak listenizde bulunan diğer katılımcısı olduğunuz kanala geçmenizi sağlamaktadır. Bu özelliği hem kanallar hem de genel sohbetleriniz için geçerlidir.

Mesajları Alıntılamadan İletme: Artık bir iletiyi göndereceğiniz zaman iletilenin adını gizleyebileceksiniz. Bu özellik uzun zamandır birçok mesajlaşma uygulamasında ve Telegram’ın modlanmış olarak kullanılan uygulamalarında mevcuttu. Gizli bir şekilde iletmek için iletmeden önce mesaja tıklamanız yeterli olacaktır.

Reklam Belirtme: Bazı kanallarda, reklam mesajlarının daha belirgin olması için mesajlarda Sponsorlu yazısı belirdi. Bu hizmet daha sonra gelebilecek reklamların habercisi olabilir.

Sesli Sohbetleri Kaydetme: Yapmış olduğunuz sesli sohbetlerin sadece sesini değil aynı zamanda beraberindeki video ile de kaydetmenize izin veren sıra dışı bir özellik.

Mesajları Gradyan Renk Kullanarak Animasyon Haline Getirme: Mesaj gönderirken, birkaç renkten oluşan bir gradyan animasyon haline getirip, konuştuğunuz kişiye animasyonlu mesaj atabileceksiniz.

Çıkartma Önizlemeleri Güncellenmiş Tasarım: Mesaj yazma bölümüne artık emojinizi koyduktan sonra çıkan çıkartmaları yana doğru kaydırma menüsü yerine yeni bir tasarıma geçiş yapıyor.

Emoji ile Eşleşen GIF’ler: Emoji ve çıkartma yerine artık kullanmak istediğiniz gif için sadece isim ile arama yapmak yerine emoji ile belirtip emojiye uygun olan gif’leri sıralanmasını sağlayarak hızlı bir seçim işlemi yaptıracak.

VK Kurucusu ve Telegram’ın Kurucu Ortağı Pavel Durov, Telegram’ın Başarısı Hakkında Konuştu

Telegram uygulaması artık sekiz yaşında. Bu yaşının şerefine Pave Durov, yaratmış olduğu Telegram Messenger uygulamasının geçen yılın sonunda dünyanın en çok indirilen uygulamalar arasında yedinci sırada yer aldığını bildirdi.

Telegram Messenger uygulaması 2013 yılında başlatıldığı ve aktif olarak o zamandan itibaren geliştirilmektedir. Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar için ücretsiz olarak kullanım sağlayan uygulama platformlar arası mesajlaşma, metin mesajları ve multimedya dosyaları gönderimi özelliklerini kullanmanıza, 1000 izleyici ile grup video görüşmeleri düzenlemenize, milyonlarca dinleyiciyle beraber sesli sohbetler yapmanıza ve daha pek çok şeye olanak tanmaktadır.

Pave Durov, Telegram Messenger uygulamasının gelişmeye devam edeceğini de belirtti. Ona göre, her yeni özellik, Telegram’ın gelecekte ne gibi iyileştirmeler yapabileceğini düşündürüyor.