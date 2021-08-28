Uygulama
Telegram 8.0 Sürümü ile Gelen Yenilikler
Android ve macOS platformları için kullanılabilen Telegram 8.0’ın beta sürümünün testleri başladı. Geliştiriciler, sohbetleri ve haber akışlarını yönetmek için daha fazla seçeneği uygulamaya ekledi.
Telegram 8.0 Beta’nın Yeni Özellikleri
Kanal Gönderilerinin Beslemesi: Güncellenen uygulamada, katılımcısı olduğunuz kanalda gönderilerin sonuna geldiğinizde yukarı doğru kaydırdığınızda otomatik olarak listenizde bulunan diğer katılımcısı olduğunuz kanala geçmenizi sağlamaktadır. Bu özelliği hem kanallar hem de genel sohbetleriniz için geçerlidir.
Mesajları Alıntılamadan İletme: Artık bir iletiyi göndereceğiniz zaman iletilenin adını gizleyebileceksiniz. Bu özellik uzun zamandır birçok mesajlaşma uygulamasında ve Telegram’ın modlanmış olarak kullanılan uygulamalarında mevcuttu. Gizli bir şekilde iletmek için iletmeden önce mesaja tıklamanız yeterli olacaktır.
Reklam Belirtme: Bazı kanallarda, reklam mesajlarının daha belirgin olması için mesajlarda Sponsorlu yazısı belirdi. Bu hizmet daha sonra gelebilecek reklamların habercisi olabilir.
Sesli Sohbetleri Kaydetme: Yapmış olduğunuz sesli sohbetlerin sadece sesini değil aynı zamanda beraberindeki video ile de kaydetmenize izin veren sıra dışı bir özellik.
Mesajları Gradyan Renk Kullanarak Animasyon Haline Getirme: Mesaj gönderirken, birkaç renkten oluşan bir gradyan animasyon haline getirip, konuştuğunuz kişiye animasyonlu mesaj atabileceksiniz.
Çıkartma Önizlemeleri Güncellenmiş Tasarım: Mesaj yazma bölümüne artık emojinizi koyduktan sonra çıkan çıkartmaları yana doğru kaydırma menüsü yerine yeni bir tasarıma geçiş yapıyor.
Emoji ile Eşleşen GIF’ler: Emoji ve çıkartma yerine artık kullanmak istediğiniz gif için sadece isim ile arama yapmak yerine emoji ile belirtip emojiye uygun olan gif’leri sıralanmasını sağlayarak hızlı bir seçim işlemi yaptıracak.
VK Kurucusu ve Telegram’ın Kurucu Ortağı Pavel Durov, Telegram’ın Başarısı Hakkında Konuştu
Telegram uygulaması artık sekiz yaşında. Bu yaşının şerefine Pave Durov, yaratmış olduğu Telegram Messenger uygulamasının geçen yılın sonunda dünyanın en çok indirilen uygulamalar arasında yedinci sırada yer aldığını bildirdi.
Telegram Messenger uygulaması 2013 yılında başlatıldığı ve aktif olarak o zamandan itibaren geliştirilmektedir. Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar için ücretsiz olarak kullanım sağlayan uygulama platformlar arası mesajlaşma, metin mesajları ve multimedya dosyaları gönderimi özelliklerini kullanmanıza, 1000 izleyici ile grup video görüşmeleri düzenlemenize, milyonlarca dinleyiciyle beraber sesli sohbetler yapmanıza ve daha pek çok şeye olanak tanmaktadır.
Pave Durov, Telegram Messenger uygulamasının gelişmeye devam edeceğini de belirtti. Ona göre, her yeni özellik, Telegram’ın gelecekte ne gibi iyileştirmeler yapabileceğini düşündürüyor.
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Uygulama
Her Öğrenci için 5 Temel Üretkenlik Uygulaması
Öğrenciler için okula geri dönme zamanı yaklaşıyor. İster ilkokulda, ister lisede isterseniz de üniversitede öğrenci olun, bu uzun tatilin ardından kitaplarla tekrar buluşacağınız gerçeği var. Kitapçılardan malzemeler satın almanın yanı sıra, şu an bu haberi okuyan herkesin elinde en güçlü çalışma araçlarından birisi olan akıllı telefonu mevcut.
Play Store ve App Store’da zaman çizelgesi oluşturma, yapılacaklar listesi ve not alma gibi görevlerini yerine getirmek için kullanabileceğiniz bolca uygulama mevcut. Çalışma sürenizi kolaylaştırmak için telefonlarınıza yüklemeniz gereken en iyi beş uygulamayı seçtik.
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Google Takvim
Bir öğrenci olarak, hayatınız genellikle takvim tarafından belirlenir. Ders programınız, kişisel çalışma programınızı ve sosyal takviminizi tek bir akıcı deneyime odaklamanıza ve yapılandırmanıza yardımcı olmak için iyi bir takvim uygulaması gereklidir.
Google Takvim, basitlik, erişilebilirlik ve işlevselliği dengelemek için en iyi takvim uygulamalarından biridir. Apple’ın Takviminden farklı olarak, hem Android hem de iOS’ta kullanılabilir.
Okulunuzun sistemine bağlı olarak, ders çizelgelerinizi, tüm cihazlarınızda otomatik olarak görünen güncellemelerle birlikte içe aktararak doğrudan Google Takvim uygulamasına entegre edebilirsiniz.
Android – Play Store / IOS – App Store
Microsoft Lens – PDF Tarayıcı
Günümüzde yapılan işlerin çoğu dijital olsa da bazen kâğıda da ihtiyaç duyulmaktadır. Birinin bir kütüphanede kitaba karaladığı ilginç notları almak, beyaz tahtaya yapılan ek açıklamaları veya kendi el yazısı notlarınızı yazmak olsun, Microsoft’un Lens’i, bu amaç için kullanabileceğiniz oldukça iyi bir uygulama örneğidir. Şirketin OneDrive hizmetine veya cihazınızın yerel depolamasına kaydetme seçenekleri vardır. Taradığınız belgelerin doğal olarak dijitalmiş gibi yüklenmesi için desteği ve Optik Karakter Tanımı desteği ile el yazılarını cihazınızda metine dönüştürerek kullanmanızı sağlar.
Android – Play Store / IOS – App Store
Google Drive
Herhangi bir öğrencinin başına gelebilecek en kötü şey, 10.000 kelimelik bir tez yazıp sonra bir güç arızası nedeniyle kaybetmektir. Bu nedenle bir bulut depolama uygulaması bir zorunluluktur. iCloud ve OneDrive da aynı şekilde çalışabilirken, sınırlamaları vardır. Apple ürünleriyle ilgileniyorsanız iCloud oldukça iyi olsa da, bir Android telefonunuz varsa bu pek de iyi değildir . Google Drive, Microsoft OneDrive’dan daha kullanıcı dostudur.
Google Drive ile depolama ve tüm dokümanlarınıza telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan erişmek daha kolaydır. Google ayrıca, Google Dokümanlar paketi aracılığıyla dokümanlarınızı düzenlemek için mükemmel uygulamalara sahiptir.
Android – Play Store / IOS – App Store
Forest – Odaklan
O makaleyi yazarken veya o kitabı okurken odaklanmak, etrafta bu kadar çok dijital etken varken biraz daha zordur. Telefonunuzu kullanıyorsanız, bildirimler bol olduğu için durum daha da kötüdür. Neyse ki, ellerinizi telefonunuzdan uzak tutmanız için tasarlanmış uygulamalar var.
Forest en iyilerinden biridir. Bir zamanlayıcı ayarlamanıza izin verir, böylece “bir ağaç dikebilir” ve büyümesine izin verebilirsiniz. Uygulamayı herhangi bir noktada bırakırsanız, ağaç ölür ve yeniden başlatmanız gerekir. Odaklanın ve işinizi yapın ya da o ağacın ölmesine izin verin, seçim size kalmış. Ağaçlar sayesinde puanlar kazanırsınız ve bu puanlarla gerçek bir fidan dikebilirsiniz.
Android – Play Store / IOS – App Store
Notion – Notlar, Görevler, Wiki’ler
Notion, normal olanlardan çok daha karmaşık olan bir not alma uygulamasıdır. Karmaşık yayılan tek bir belgeden, seçtiğiniz bir konu hakkında bildiğiniz her şeyi ayrıntılandıran bir Wiki’ye kadar her şeyi oluşturmanıza olanak tanır. Android, iOS, Windows, macOS ve web için kullanılabilir.
Özelleştirilebilirliği ve sınırsız özellikleri sıradan kullanıcılar için bunaltıcı görünse de, bu seçenekler farklı ihtiyaçları olan öğrenciler için çok daha iyi çalışır.
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Uygulama
WhatsApp Uygulamasında Birinin Sizi Engellediğini Nasıl Anlarsınız ?
WhatsApp Messenger, muhtemelen çok sayıda özellik sunan birkaç mesajlaşma platformundan biridir. WhatsApp’ın artık birbirimizle iletişim kurma şeklimizi gerçekten değiştirdiği doğrudur. SMS’lerin sevdiklerinizle iletişim kurmanın birincil yolu olduğu günler geride kaldı. WhatsApp ile arkadaşlarınız, aileniz ve daha kolay bir şekilde iletişime geçilebiliyor.
Platformun Durum, görüntülü ve sesli aramalar, anlık mesajlaşma ve daha fazlası gibi bazı ilginç özellikler sunmakta. Çokça kullanılan önemli özelliklerden birisi ise artık konuşmak istemediğiniz birisini engelleme özelliğidir. Bir kişinin sizi WhatsApp’ta engelleyip engellemediğini söyleyemeseniz de, bunu öğrenmenin birkaç yolu vardır. Bu yazıda, bir kişinin sizi WhatsApp’ta engelleyip engellemediğini kolayca kontrol edebileceğiniz bazı yolları anlatacağız.
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Kişinin Son Görülmesi veya Çevrimiçi Olduğunu Göremezsiniz
Birinin sizi WhatsApp’ta engelleyip engellemediğini öğrenmenin en kolay yolu, Son Görülme veya Çevrimiçi durumlarının görünür olup olmadığını kontrol etmektir. Bunun için kişinin sohbetine giderek Çevrimiçi/Son Görülme seçeneğinin gösterilip gösterilmediğine bakmanız gerekir. Ancak, kullanıcının Son Görülme seçeneğini kendi kapatmış olabileceğini de unutmamak gerekir.
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Kişinin Profil Fotoğrafını Göremezsiniz
Bir kişinin sizi WhatsApp’ta engelleyip engellemediğini anlamanın başka bir yolu, Kişi’nin profil fotoğrafıdır. Bir kullanıcı sizi engellediyse artık onun profil fotoğrafını göremezsiniz. Ayrıca, Durumlarını göremezsiniz.
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WhatsApp Mesajlarınız Teslim Edilmeyecek
Bu da aynı zamanda bir kişinin sizi WhatsApp’ta engelleyip engellemediğini kontrol etmenin en kolay yollarından biridir. Tek yapmanız gereken sizi engelleyen bir kişiye mesaj göndermek. Gönderdiğiniz mesajda yalnızca bir tik işareti görüyorsanız ve hiçbir zaman ikinci bir tik işareti gözükmüyorsa, bu kişinin sizi platformda engellediği bellidir. Tek tik işareti mesajın gönderildiğini, çift tik işareti ise mesajın kişiye ulaştığını bildirir.
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WhatsApp Sesli ve Görüntülü Görüşmeler Yapamayacaksınız
Bu, bir kişinin sizi WhatsApp’ta engelleyip engellemediğini kontrol etmek için son çaredir. WhatsApp, hem sesli hem de görüntülü arama yapmanızı sağlar. Ancak, bir kişi sizi WhatsApp’ta engellediyse, onu ne sesli ne de görüntülü olarak arayamazsınız.
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Kişiyi bir Gruba Ekleyemezsiniz
Yukarıda anlatılan adımlar için internette oluşan bir hatadan kaynaklandığını düşünebilirsiniz. Ancak bir kişinin sizi engelleyip engellemediğinden kesinlikle emin olmanız için son ve kesin yöntem budur. Tek yapmanız gereken, sizi engellediğini düşündüğünüz kişiyle bir WhatsApp grubu oluşturmak. Gruba ekleyebilirseniz sizi zaten engellememiştir ancak eklemeye çalıştığınızda “Bu Kişiyi Ekleme Yetkiniz Yok” mesajı ile karşılaşıyorsanız emin olabilirsiniz ki, o kişi sizi kesin olarak engellemiştir.
Kesin Çözüm: Onu Arayabilirsiniz
Bunlar ile uğraşamazsanız en kesin yol olarak verebileceğimiz son teknik onu arayabilirsiniz. Sonuçta sizi WhatsApp’tan engelledi. Arayıp sorduğunuzda kesin cevabı alabilirsiniz. Tabii yalan söylemezse.
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