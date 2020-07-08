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TELEFONUNUZU TANIYAMAYACAKSINIZ! – Tavsiye ettiğimiz 5 launcher
2020 yılında gördüğümüz telefonların tasarımları kadar, artık içerisinde çalışan başlatıcılar da önemli olmaya başladı. Kullanıcılar sırf farklı bir arayüz deneyimi için akıllı telefonlarından vazgeçebiliyorlar. Peki bunu yapmak için illa telefonunuzu değiştirmeniz şart mı? Elbette değil. Bugünkü videomuzda, gündelik yaşamda kullanmaktan zevk duyduğum 5 Android başlatıcısını sizler için derledim.
AIO Launcher
AIO Launcher- Uzun bir süredir kendi telefonumda da kullanmış olduğum “basitlik ve sadelik” üzerine kurulu Android başlatıcılarından biri. Animasyon efektleri üzerine kurulu, çeşitli temalarla zenginleştirilmiş başlatıcılar yerine her istediğim tek ekranda bulunsun, haberimi de okuyayım, hava durumuna da bakayım. Borsayı da takip edeyim tweet de atayım diyorsanız işinizi oldukça görecektir. Sekmeler halinde sıralanan ana ekranınız üzerinde telefonunuzda bulunan hafızanın doluluk oranı, sık kullandığınız uygulamalar, bildirimleriniz, aktif olarak başlatıcıdan kurabileceğiniz zamanlayıcı işlevi ve başlatıcıdan çıkmadan gerçekleştirebileceğiniz numara çevirici bulunuyor.
Decluttered launcher
Son dönemlerin popülerleşen akımlarından birisi minimalizm. Hayatın her dalında sadeleşmeyi telkin eden bu yeni akım, decluttered başlatıcısı ile akıllı telefonlarımıza da girmeyi başarıyor. Henüz erken erişimde olan yeni yazılım, size sadece istediklerinizi sunmak için tasarlanmış. Uygulama kurulum ekranında size dört adet uygulamayı ana ekrana eklemenizi istiyor. Siz de en çok kullandığınız dört uygulamayı seçiyorsunuz. Ana ekran beyaz tema üzerine yerleştirilmiş siyah yazılardan oluşuyor. En üst solda saat, en üst sağda ise tarih bulunuyor.
Bu kadarla kalacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ama işin aslı öyle değil 😊. Basit jestlerle farklı fonksiyonları da kullanabiliyorsunuz. Mesela, dört uygulamanın bulunduğu alandan, yukarıdan aşağıya çektiğinizde yine tüm uygulamaları görebiliyorsunuz. Biraz üstünden aynı hamleyi yaparsanız Google arama uygulamasına ulaşabiliyorsunuz. Sol ve sağ tarafa kaydırma jestlerini de yine uygulama ayarlarından ekleyebiliyor, istediğiniz her uygulamayı bu işlevler için tanımlayabiliyorsunuz.
Launcher iOS 14
Android kullanıcıları arasında hala bir kitlenin nasıl telefonumu iOS’e dönüştürürüm dediğini duyar gibiyim. iOS 14’de gördüğümüz başlatıcının neredeyse birebir diyebileceğimiz Launcher iOS 14, tamamen uygulamalardan oluşan bir ana ekran vadediyor. Yukarıdan bir parmak hamlesiyle karşımıza çıkan tavsiyeler panelinden tutun, ana ekranın en solunda bulunan araç takımlarına kadar her şeyi size sunabiliyor. Oldukça fazla fonksiyon sunan başlatıcımızda, uygulamalara uzun bastığımızda çeşitli işlevleri gerçekleştirebileceğimiz haptic touch sistemi bile çalışıyor. Bununla da yetinmiyor, tamamen telefonunuzu iOS’a çevirmeniz için Assistive Touch ve Kontrol merkezini de başlatıcıya uyumlu olarak sisteme dahil etmenize izin veriyor.
Smart Launcher 5
Sadelikten öte, dibine kadar özelleştirme istiyorum. Her ayarını ben yapayım istiyorum diyenlere güzel bir başlatıcı önerisi geliyor. Senelerdir aslında kullanıcıların tercih ettiği ve sürekli kullanıcılarından aldığı geri dönüşlerle gelişmekte olan bir başlatıcı. Tüm işlevlerini kullanmak için yıllık 7 lira vermenizi tavsiye ediyorum. Keza, 18 TL’ye ömür boyu Smart Launcher 5’e sahip olabiliyorsunuz. Sonucunda ise, reklamları kaldırma, özelleştirilebilir simge paketleri, akıllı ekran kapatma, tam ekran modu gibi seçenekleri edinebilirsiniz.
POCO Launcher 2.0
POCO’yu bilenler bilir. Geçtiğimiz sene Xiaomi’den bağımsız hale gelen, fiyat/performans ürünleriyle öne çıkan bir teknoloji şirketi. POCO’nun kendi cihazlarında kullandığı başlatıcıyı Play Store’dan sahip olmanız mümkün. Yeni nesil başlatıcının genel görünüşü MIUI işletim sistemlerinde gördüğümüz başlatıcı sistemine oldukça benziyor. Uygulama çekmecesi alanının standart olarak karşımıza çıktığı POCO başlatıcısında, uygulamalar haberleşme, eğlence, fotoğraf, araçlar, haberler, okuma, alışveriş ve oyunlar gibi seçeneklerle A-Z’ye istifleniyor.. Aynı zamanda Poco Launcher’ın ayarlarından da açabileceğiniz renklerine göre simgeleri sınıflama özelliğimiz de mevcut. Açıkçası, kullanmış olduğum telefonları her kurduğum zaman, renk skalasına göre baştan dosyalama yapmam gerekiyor. Fakat Poco’nun başlatıcısı sayesinde böyle bir dertten kurtulmuş oldum. Çekmecenin alt kısmından renklerine göre uygulamalarıma daha kolay erişebildim.
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Xiaomi Mi Note 10 Lite vs Realme 6 Pro – HANGİSİNİ ALMALI?
Xiaomi Mi Note 10 Lite vs Realme 6 Pro karşılaştırma videomuzda, son dönemin orta-üst segment kategorisindeki iki yıldız cihazı karşı karşı geliyor. Bakalım Xiaomi Mi Note 10 Lite mı, yoksa Realme 6 Pro mu?
Fiyat karşılaştırması
İki modelin de 128 GB sürümün baz almak adil olmak adına daha doğru. Bugün baktığımızda iki cihaz arasında 60 – 70 TL gibi bir fiyat farkı var.
Xiaomi Mi Note 10 Lite vs Realme 6 Pro tasarım kıyaslaması
Materyal anlamında her iki telefonun da önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 cam teknolojisine sahip. Ancak Mi Note 10 Lite modelinin yan çerçeveleri metalken, Realme 6 Pro’da plastik yan yüzey dikkat çekiyor. Ayrıca parmak izi sensörü Mi Note 10 Lite modelinde ekranın altına gömülü bir şekilde gelirken, Realme 6 Pro’da yan tarafta. Ergonomik olarak hangisinin daha iyi olduğu tartışılır, ancak hız konusunda Realme 6 Pro daha hızlı bir parmak izi sensörüne sahip.
Her iki cihazında kulaklık ve hoparlör performansı oldukça benzer. Ön taraftan görünümlerine baktığımızda ise Note 10 Lite modelinde damla çentik, Realme 6 Pro’da ise sol tarafta yer alan delik çentik tasarımı karşımıza çıkıyor
Ekran ve donanım
İki cihaz arasındaki temel ekran farkı kullanılan panel. Zira Note 10 Lite modelinde AMOLED, Realme 6 Pro modelinde ise IPS LCD ekran yer alıyor. Burada tüketim avantajı nedeniyle Note 10 Lite’ın biraz üstün olduğunu söyleyebiliriz ancak Realme hem 90 Hz tazeleme hızı hem de daha yüksek parlaklık seviyesiyle daha başarılı.
Note 10 Lite modelinde Snapdragon 730G, Realme 6 Pro’da ise 720G var. Yaptığımız testlerde ufak bir farkla da olsa Snapdragon 720G’nin daha yüksek performans gösterdiğini görüyoruz. Modellerde 6 GB RAM ve 128 GB depolama yer alıyor. Ancak Realme’de microSD kart girişi yer alırken, Xiaomi’de bu destek bulunmuyor.
Xiaomi Mi Note 10 Lite vs Realme 6 Pro kamera
Her iki cihazın da ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde olsa bile, sensörler aynı değil. Mi Note 10 Lite modelinde Sony IMX686 ve Realme 6 Pro‘da ise Samsung GW1 yer alıyor. Aslında her iki sensör de bu fiyata göre çok iyi işler başarıyor. Ancak kıyaslama yaptığımızda alınan sonuçlarda Mi Note 10 Lite bir tık önde diyebiliriz.
Bu noktada Realme modelinde telephoto kamera ile yakınlaştırma avantajı yer alırken, Mi Note 10 Lite‘da bu sadece dijital olarak yapılabiliyor. Ayrıca ön kamerada Realme 6 Pro, çift ön kamerayla birlikte geniş açı selfie’ler de kaydedebildiği için daha iyi sonuçlar alıyor.
Batarya ne durumda?
Son olarak pil kapasitelerine baktığımızda Realme 6 Pro‘da 4300 mAh, Note 10 Lite modelinde ise 5260 mAh pil yer alıyor. Kapasite farkı dolayısıyla Note 10 Lite’ın daha uzun bir pil ömrüne sahip olduğu açık.
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Bir Android meraklısı gözünden iOS 14 | iPhone Android mi oldu?
iOS 14 beta detaylı incelememizin ardından yıllarca Android cihazlar kullanan ve kişisel olarak da Android telefonları tercih eden Aydoğan bu videoda iOS 14’ü değerlendiriyor.
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Bir Android meraklısı gözünden iOS 14 | iPhone Android mi oldu?
Yeni widget sistemi, Uygulama çekmecesi, picture in picture gibi sistemler ile Android kullanıcılarının alışkanlığına göz kırpan iOS 14’ü bir Android meraklısı gözünden değerlendiriyoruz. Sizler de görüşlerinizi yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın!
Aynı zamanda iOs 14’ün tüm yeniliklerini aşağıdaki videodan görebilirsiniz;
Aksesuar
AŞIK OLUNACAK EN SAĞLAM KLAVYE! | Logitech G513 Carbon Clicky incelemesi
Logitech G513 Carbon Clicky incelemesi ile karşınızdayız. Logitech’in oyuncular arasında “efsane klavye” olarak nitelendirilen ürünü G513 Carbon, yeni anahtarları ile geliyor. Romer-G Dokunmatik, Romer-G Lineer ve GX Blue mekanik anahtar seçenekleri bulunan klavye en sevilen GX Blue Clicky anahtarı ile farklı bir hale bürünüyor..
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Logitech G513 Carbon Clicky incelemesi
Dayanıklı 5052 alüminyum-magnezyum alaşımından üretilen G513 Carbon, sağlamlık ve şıklık katmayı başarırken hafızalı köpük adı verilen el desteği ile farklı ve oldukça rahat bir konfor elementine sahip oluyor. Piyasada bulabileceğiniz en iyi avuç içi desteğine sahip diyebileceğimiz G513 Carbon, bu tarz parçaları sevmeyenler için çıkarılabiliyor.
Hafızalı köpük ile gelen bilek desteği de oyun sırasında konfor vadediyor. Alt kısma monte edilmiş altı kauçuk ayak sağlam şekilde yerinde durmasını sağlıyor. Ek, özel USB kablo, bilgisayardaki USB yönlendirici bağlantı noktasını klavyenin üzerindeki kendi girişine bağlayarak tam güç çıkışı ve veri hızı sağlarken, USB bellekleriniz için kasanın arkasına uzanmanıza gerek kalmıyor.
Lightsync RGB desteği sayesinde 16,8 milyon renkle aydınlatma seçeneği sunan klavye, oyunlar, ses veya ekranınız tarafından yönetilebiliniyor. Ayrıca üzerindeki USB yönlendirici sayesinde bilgisayardaki USB yönlendirici bağlantı noktasını klavyenin üzerindeki kendi girişine bağlayarak tam güç çıkışı ve veri hızı sağlıyor. Bu sayede bir cihazı şarj etmek ve USB bağlantısı sağlamak için bilgisayarınıza uzanmanız gerekliliği de ortadan kalkıyor.
Sonuç olarak; Logitech G513 Carbon, hafızalı avuç içi desteği ile konforlu, RGB destekli özellikleri ve GX Blue Clicky anahtarıyla üst seviye oyuncu klavyesi konumunda. Biraz sesli olsa da FPS başta olmak üzere hemen hemen tüm oyunlarda hızlı ve anında tepki verebileceğiniz durumda olacaksınız.