TEKNOSACELL Hat Alanlara 24 Taksitli Notebook Fırsatı

Perakende teknoloji mağazası alanında lider olan TeknoSA tarafından sunulan TEKNOSACELL’in avantajlarına büyük bir yenilik daha geldi.

TEKNOSACELL faturasına ek olarak taksitli cihaz satmaya başlayan TeknoSA, 8 GB internetli tarifesine ek olarak peşin fiyatına 24 ay taksitlik notebook fırsatı sunuyor. Kampanya Intel işlemcili HP notebooklarda 30 Nisan tarihine kadar geçerli. Kullanıcılar istedikleri bilgisayara peşin fiyatına 24 taksitler sahip olacak.

TeknoSA genel müdür Bülent Gürcan yaptığı açıklamada daha önce temlikli cihaz satışı yaptıkları gibi şimdi de Intel ve HP iş birliği ile peşin fiyatına 24 ay taksitle vermeye başladıklarını açıkladı. TeknoSA bünyesinde yer alan bütün yenilikleri müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler ile sunmayı amaçladıklarını belirten Gürcan kampanyanın ilk 20 gününde kampanya dahilindeki notebook modellerinin satışlarında %60 artış olduğunu belirtti.