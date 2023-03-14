Türkiye ve Vietnam merkezli şirketler, “Türkiye-Vietnam Trade Delegation and B2B Meetings” etkinliğinde bir araya geldi. Türk ve Vietnam şirketleri arasındaki iş birliği fırsatlarını keşfetmek, ticaret ve yatırım olanaklarını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, bu yıl 26 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında Vietnam’da gerçekleştirildi. Türkiye ve Vietnam arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeyi, yeni iş birliği fırsatları yaratmayı ve iki ülke arasındaki işletme bağlantılarını güçlendirmeyi amaçlayan etkinliğe, PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı ve PEAKUP Genel Müdür Yardımcısı Kadir Can Toprakçı katılım sağladı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte İş Forumu ve ikili iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştirildi. Ahmet Toprakçı ve Kadir Can Toprakçı, PEAKUP’ın ürün ve hizmetlerini ve Asya pazarına yönelik çalışmalarını aktardı.

PEAKUP CEO’su ve Kurucu Ortağı Ahmet Toprakçı, “Markalarımızla global bir teknoloji şirketi olma yolunda Orta Doğu ve Avrupa’nın akabinde Asya ve Amerika sonraki adımda varlık göstereceğimiz bölgeler. Orta vadeli planlarımızda Asya’nın bizim için önemli bir pazar olduğunu düşünüyoruz. Ülke olarak Asya bölgesinde yeterince tanınmıyoruz. Çalışmalarımız ve pazar araştırmalarımızda yaptığımız tespitlerde bu bölgede ürün ve hizmetlerimizle fark yaratacağımızı düşünüyoruz.” dedi.