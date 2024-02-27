Çinli teknoloji devi Tecno bir süredir Tecno POVA 6 Pro isimli akıllı telefonu üzerinde çalışıyordu. Bu bağlamda akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise Tecno, Tecno POVA 6 Pro’yu piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Tecno POVA 6 Pro neler sunuyor?

Akıllı telefon 6.78 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran Full HD+ çözünürlükte. POVA 6 Pro, 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

POVA 6 Pro kaputun altında 2023 yılının amiral gemisi yonga seti olan MediaTek Dimensity 6080 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 dahili depolama birimi eşlik ediyor. Akıllı telefon gücünü 70W kablolu hızlı şarja sahip 6000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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POVA 6 Pro kamera tarafında ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 108 MP çözünürlüğünde bir kamera sensörü karşılıyor. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde bir derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.