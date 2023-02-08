TECNO Mobile geçtiğimiz günlerde sürgülü ekranlı katlanabilir telefon konsepti olan PHANTOM Vision V’yi göstermişti. Bugün ise şirket, 28 Şubat‘ta MWC 2023 etkinliğinde TECNO PHANTOM V Fold katlanabilir telefonunu tanıtacağını açıkladı.

Ülkemizde de sevilen markalar arasında kısa sürede yer alan Tecno, MediaTek Dimensity 9000+ işlemci tarafından desteklenen dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonu olacağını söyledi. Firma ayrıca inanılmaz performans yeteneklerine sahip premium kullanıcı deneyimi için yeni bir standart belirleyeceğini de sözlerine ekledi.

Şirket kısa süre önce Dimensity 9000 yonga seti ile çalışan PHANTOM X2 Pro serisini piyasaya sürmüştü. TECNO, MediaTek ile ortaklığının markalar arasında yakın etkileşimin yaşanacağı MWC Barcelona 2023’e kadar uzandığını ve MediaTek Dimensity 9000+ işlemci tarafından desteklenen çığır açan yeni PHANTOM V Fold’un da etkinlikte resmi olarak piyasaya sürüleceğini belirtti.

Konu ile ilgili olarak TECNO Genel Müdürü Jack Guo; “PHANTOM V Fold’un piyasaya sürülmesiyle MediaTek ile birlikte heyecan verici ve önemli bir kilometre taşını daha işaretlemekten mutluluk duyuyoruz. MediaTek Dimensity 9000+ işlemci ile donatılacak dünyanın ilk sol sağ katlanabilir akıllı telefonunu geliştirirken, bu ortaklığın dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize benzersiz deneyimler sunmaya devam etme yeteneğine olan inancımızın altını çiziyoruz.” ifadeleri kullandı.

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Şimdilik maalesef ki telefonun tasarımı ve diğer özellikleri hakkında açıklama yapılmadı. Uygun fiyatlı olması beklenen bu telefonun Türkiye pazarına da tanıtıldıktan sonra gelmesini bekliyoruz.