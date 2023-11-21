Yükseköğretim seviyesinde öğrenim gören ve ilk cihazlarını almak için gün sayan pek çok öğrenci ve aileleri, TECNO’nun yenilikçi teknolojileri ile beğeni toplayan birbirinden şık 5 farklı akıllı telefonuna uygun fiyatla erişebilecek. Kampanya kapsamında öğrencilerin ve ailelerinin beğenisine sunulan; TECNO CAMON 20 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi, TECNO SPARK 10 PRO 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi, TECNO SPARK 10 Pro 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi, TECNO SPARK 10 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi, TECNO SPARK 10 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile akıllı telefon alternatifleri arasında dikkat çekiyor.

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Türkiye’deki yatırımını artırarak yerli üretime güç veren ve yakın zamanda Şikayetvar.com platformunca Türkiye’nin müşteri sadakati en yüksek cep telefonu markası seçilen TECNO’nun yüksek kalite ve performansı bir araya getiren bu modelleri etkileyici kamera özelliklerine de sahip. Bu modeller, geniş depolama alanı ve güçlü işlemci özellikleriyle öğrencilerin hem günlük hayattaki hem de eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak onlara keyifli bir kullanım deneyimi sunuyor.

Gençlerin akıllı telefonlarda kamerayı oldukça önemsediği biliniyor. TECNO’nun bu önemli unsuru baz alarak tasarladığı telefonlardan olan TECNO CAMON 20, ilk bakışta şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Teknoloji ve yenilikçi tasarımı seven genç kullanıcılarından aldığı yüksek notlarla kendini ilk andan itibaren sevdiren TECNO CAMON 20’nin 64 MP RGBW Ultra sensor destekli kamerasına 2 MP Bokeh lens eşlik ederken, ön tarafında 32 MP süper yüksek çözünürlüklü kamera ile çift flaş ışığı kullanılıyor. 6.67 inçlik 60Hz AMOLED ekrana, 33W Süper hızlı şarj desteği ve 5000mAh bataryaya sahip TECNO CAMON 20, işlemci olarak MediaTek Helio G85’ten güç alıyor. 256 GB ve 8+8GB (Sanal) RAM seçeneği dikkatleri üzerine çekiyor. TECNO CAMON 20, 9.499 TL fiyatla teknoloji marketlerde ve online satış platformlarında satışta bulunuyor.

TECNO, sevilen TECNO SPARK Serisini bir süre önce gençleri düşünerek yeniledi. 32MP süper net selfie kamerası ve 6,8 inç FHD optimum boyutlu büyük ekran ile donatılan TECNO SPARK 10 Pro gençlere kendilerini ifade etmeleri için daha üstün bir deneyim sunuyor.

TECNO SPARK 10 Pro modelinde mevcut olan 32MP ultra net ön kamera, ayarlanabilir çift yumuşak aydınlatma flaşına sahip. Böylece genç neslin en iyi görünümlerini fotoğraflarına yansıtarak en güzel pozlarını kayıt altına almalarına olanak sağlıyor. Yüksek performanslı, oyun odaklı MediaTek Helio G88 işlemcisinden güç alan TECNO SPARK 10 Pro, sunduğu etkileyici performansı her açıdan desteklemek için devasa 16GB bellekle (8GB + 8GB artırılabilir RAM) ve 256GB ROM depolama alanıyla donatıldı. TECNO SPARK 10 Pro ayrıca etkileyici bir görünüme ve rahat bir tutuş hissi sağlayan dayanıklı yaldızlı cam arka panele sahip. Tüm bu yenilikler, TECNO SPARK 10 Pro’yu kendi fiyat segmentinde en üst düzeyde yüksek performans sunan selfie telefonu haline getiriyor.

TECNO SPARK 10 Pro’nun 128GB modeli 7.999 TL’den 256GB versiyonu ise 8.299 TL’den satışta bulunuyor.