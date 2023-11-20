Tecno‘nun, bu yılın başında piyasaya sürülen ilk katlanabilir akıllı telefonu Phantom V Fold’un halefi üzerinde çalıştığına dair raporlar ortaya çıktı. Tecno Phantom V2 Fold, e-Devlet’in IMEI veritabanı girişi aracılığıyla ortaya çıktı. Katlanabilir cihazın adı Phantom V2 Fold ve model numarası AE10 olarak IMEI listesinde yer alıyor. Ancak Tecno Phantom V2 Fold’un teknik özelliklerine dair spesifik ayrıntılar şu anda sınırlı.

Phantom V2 Fold’un neler sunabileceğine dair bir anlayış elde etmek için orijinal Phantom V Fold’a bir göz atalım:

Tecno Phantom V Fold, 2K+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 8:7 en-boy oranına sahip 7,85 inç AMOLED LPTO katlanabilir ekrana sahiptir. Açıldığında ekran, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 21:9 en-boy oranına sahip, hala AMOLED panel olan 6,42 inç boyutundadır. Cihaz, Android 13 OS ve HiOS 13 Fold UI üzerinde çalışıyor. Bu model 2024 yılında Android 14 güncellemesini de alacak.

Kameralar açısından Phantom V Fold, 32 megapiksel ön kamera ve katlanabilir ekran üzerinde 16 megapiksel kameraya sahiptir. Arka kamera kurulumu, f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel birincil kamera, 13 megapiksel ultra geniş lens ve 2x optik yakınlaştırmalı 50 megapiksel telefoto kameradan oluşuyor.

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Benzer şekilde, Phantom V Fold’a güç veren, LPDDR5x RAM, 9 GB’a kadar sanal RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştirilmiş Dimensity 9000 Plus yonga setidir. Cihaz, 5.000mAh batarya kapasitesine ve 45W hızlı şarj desteğine sahiptir. Yeni modelde bu özelliklerin gelişeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Ülkemizde kısa sürede sevilen markalar arasına girmeyi başaran Tecno bakalım yeni katlanabilir telefonu Tecno Phantom V2 Fold ile Samsung’a büyük bir rakip olabilecek mi?