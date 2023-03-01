Technofashion’u tanıyabilir miyiz? Ne zaman faaliyete başladı? Hangi alanlarda ürünlere sahip?

Tüketici elektroniği pazarındaki yolculuğuna 2009 yılında başlayan Technofashion, ardı ardına pazara sunduğu tablet bilgisayarlar, giyilebilir teknoloji ürünleri, mobil, IT ve oyun aksesuarları gibi birçok farklı kategoride ürünü tüketicilerle buluşturarak, Türkiye’de takdir edilen bir teknoloji şirketi haline geldi. 2010 yılında Onyo markası ile Türkiye’nin ilk tablet PC si satışa sunuldu. Warner Bross ile yapılan anlaşma sonrası Looney Tunes, Batman, Superman gibi en sevilen karakterlerin kullanıldığı tablet PC ler tüketicilerle buluşturuldu.

2015 yılında Türkiye nin ilk Private Label markası oluşturularak Türkiye’nin önde gelen perakende zincirlerinden biri ile bir ilk gerçekleştirildi. Elektronik ürün kategorisinde 1 milyonu aşkın ürün satılarak bir rekora imza atıldı. 2015 yılında TOBB tarafından Türkiye’nin en hızlı büyüyen 12. Firması ödülüne layık görüldü.

2016 yılında bugüne Türkiye’nin en çok satılan Drone markası olan Corby ile Pazar liderliğimizi sürdürüyoruz.

Bugün geldiğimiz noktada, Technofashion, sahibi olduğu dünyaca tanınmış, tüketim trendlerini belirleyen ve alanlarında öncü olan global ve yerel markaları tüketici elektroniği ile buluşturan bir teknoloji üssü haline geldi. Ürün tasarımından geleneksel ve dijital pazarlamaya, marka, kategori ve kanal yönetiminden imalat organizasyonuna uzanan 360 derece faaliyet gösteren bir döngüye sahibiz.

Markalarınız arasında Nautica, Corby Drones, Blaupunkt gibi markalar var; bu markalara ait ürünlerin imal edilmesi noktasında da yer alıyor musunuz?

Technofashion olarak Nautica, Blaupunkt markalarının farklı coğrafyalarda tüm üretim – satış ve pazarlama haklarının sahibi durumundayız. Corby Drones ise kendi private label markamız. Sahip olduğumuz yerli ve yabancı markaların tüm tasarım, üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerini bizzat gerçekleştiriyoruz. Büyük bir Ar-Ge ve tasarım ekibi ile çalışıyoruz. Öncelikle arz, talep trendlerine göre ürünü seçiyoruz. Sonraki aşamada ürün tespiti, kalite yönetimi, üretim, fiyatlandırma, rakip ve pazar analizlerini yapıyoruz. Trendler, ürün yönetimi konusunda müşterimizi bilgilendiriyoruz ve talep oluşmasını sağlıyoruz. Ürün geliştirme projesini hazırlıyoruz, mühendislik çizimlerini gerçekleştiriyoruz. Çin’de yerleşik 6 kişilik kadrodan oluşan ekibimiz üretimden, kalite kontrole ve yüklemeye kadar süreci takip ediyor.

Bugüne kadar nasıl bir satış rakamı ve başarı yakaladınız?

2015’ten itibaren akıllı saatler, 2017’den itibaren de özel markalı diğer ürünleri, tüketicileri için keşfetmeye ve üretmeye başlayan Technofashion olarak kendi geliştirdiğimiz yüksek teknolojili ürünleri yine kendi markalarımızla tüketicilerin beğenisine sunduk. Kolay kullanılabilen drone’lar ile Türkiye’nin en çok satılan drone’ları oldu. Türkiye’nin ilk akıllı tabletleri pazara sunuldu. Türkiye’deki ulusal ve uluslararası zincir mağazalarla çalışan firma, bünyesindeki markalarla, ürünlerini bugüne kadar 10 milyonun üzerinde kişiye ulaştırdık.

CES 2023’e katıldınız? Orada nasıl bir ortam vardı, ne tür geri dönüşler aldınız?

CES’e geçen yıl da katılmıştık, bu yıl bulunmak da bizler için çok önemliydi. Fuarda Nautica, Blaupunkt, Corby Drones gibi markalarımızın bulunduğu seçkin ürünlerimizi dört gün boyunca tüm dünyadan gelen gazeteciler, influencer’lar ve satın alma ekipleriyle buluşturduk. TWS kulaklıklar, Bluetooth kablosuz hoparlörler, AirFryer ürünleri, robot süpürgeler, kablosuz dikey süpürgeler, hava temizleyiciler, e-scooter’lar, akıllı teraziler, drone’lar ve daha birçok farklı son teknoloji ürün Technofashion standımızda sergilendi. Ürünlerimiz çok beğenildi ve standımız CES’in en yoğun stantlarından biri oldu. Tepkiler de çok olumluydu.

2023 yılına ilişkin hedefler nedir? Yeni markaları da Technofashion çatısı altında görebilecek miyiz?

Bu yıl eğlence ve deneyim kategorisindeki ürünlerin ilgi çekeceğini düşünüyoruz. Taşınabilir hoparlörler ile müzik artık her yere ulaşıyor. Drone kullanmak hem çocuk oyuncağı hem de çok profesyonel bir uğraşa dönüştü. Videolar, fotoğraflar çekmek ve dünyayı keşfetmek için drone artık bir gereklilik halinde. Ulaşım için E-scooter birçok açıdan özellikle gençlerin ilk tercihi. Airfryer de mutfakların olmazsa olmazlarından. Bu yıl tüm hem tüketicilerin yakından tanıdığı Nautica markası altında geniş bir elektronik ürün gamını müşterilerimize sunacağız hem de Blaupunkt gibi 100 yılı aşkın geçmişi olan bir dünya markasını Technofashion güvencesiyle tüketicilerle buluşturacağız. Elbette farklı sürprizlerimiz de olacak.