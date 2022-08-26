TCL, uygun fiyatlı bir tablet olan TAB 10 5G adlı yeni bir 5G tableti piyasaya sürdü. Görsel konfor için tasarlanmış yerleşik görüntüleme modlarına sahip 10.1 inçlik geniş bir Full HD+ ekrana sahiptir.

Tablet, MediaTek Kompanio 800T yonga setinden güç alıyor, 18W hızlı şarj destekli 8000mAh pil kapasitesine sahip, 8MP arka kamera, 5MP ön kamera ve çift hoparlör kurulumuna sahip.

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Android 12 ile gelen cihaz 4 GB dahili RAM‘in yanı sıra MicroSD kart ile 512 GB‘a kadar genişletilebilen 32 GB depolama alanına sahiptir. Tablet ince bir tasarıma sahip ve yaklaşık 490 gram ağırlığında.

İçindekiler TCL TAB 10 5G Özellikleri

TCL TAB 10 5G Özellikleri

10.1 inç FHD+ (1920 x 1200 piksel), 60Hz LCD ekran

Arm Mali-G57 MC2 GPU’lu Octa Core Kompanio 800T 6nm 5G yonga seti

32 GB dahili depolamaya sahip 4 GB LPDDR4X RAM; 512 GB’a kadar genişletilebilir bellek

Android 12

8MP arka kamera

5 MP ön kamera

Dolby Atmos destekli Çift Hoparlör

3.5mm kulaklık girişi

Boyutlar: 241.55 x 158.49 x 8.3 mm Ağırlık: 490g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5.1, USB tip C

18W hızlı şarj destekli 8000mAh pil