Syberia 3’e Dair Bazı Detaylarla Beraber Çıkış Tarihi de Açıklandı

Microids’in geliştirdiği oyun serisi Syberia’nın son oyunu duyurulalı neredeyse beş yıl oldu ancak oyuna dair pek bir bilinen yoktu.

Microids, Syberia II’yi çıkaralı 13 yıl oldu ve bu oyundan sonra hiçbir şey gelmedi. Geçtiğimiz düzenlenen E3 fuarında oyuna dair bir video yayınlandı ve çıkış tarihi olarak 2016’nın Aralık ayı olarak duyurulmuştu.

Kate Walker’ın yeni macerasının daha sonra 2017’ye kaldığı açıklandı. Microids’in tarafından bugün yapılan açıklamaya göre yeni oyun Avrupa’da 20 Nisan’da Amerika’da ise 25 Nisan’da çıkacak. Bu açıklamayla beraber oyuna dair yeni bir de video yayınlandı. Oyunu ilk iki oyunun yaratıcısı Benoit Sokal geliştirdi müzikleri ise Inon Zur tarafından yapıldı.