Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, yine dünyanın en büyük oyun yayıncılarından biri olan Electronic Arts’a özel indirimlerini geçtiğimiz gün başlattı. Neredeyse bütün popüler Electronic Arts oyunlarını kapsayan indirim günlerinde yüzde 85’e varan indirimleri yakalayabilirsiniz.
İçindekiler
İşte Fırsat Oyunları Listesi!
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Battlefield 1
|279,99 TL
|69,99 TL (%75)
|FIFA 23
|699,99 TL
|209,99 TL (%70)
|Mass Effect Legendary Edition
|599,99 TL
|179,99 TL (%70)
|Battlefield 4
|279,99 TL
|69,99 TL (%75)
|Battlefield V
|499,99 TL
|124,99 TL (%75)
|It Takes Two
|399,99 TL
|199,99 TL (%50)
|Dragon Age Inquisition – GOTY
|279,99 TL
|69,99 TL (%75)
|Titanfall 2
|199 TL
|29,85 TL (%85)
|DiRT Rally 2.0
|40 TL
|10 TL (%75)
|Medal of Honor
|129 TL
|32,25 TL (%75)
|Command & Conquer: Red Alert 3
|129 TL
|32,25 TL (%75)
|Mirror’s Edge
|129 TL
|32,25 TL (%75)
|Unravel
|129 TL
|32,25 TL (%75)
Battlefield 1
Aksiyon sevenlerin favorisi olan Battlefield serisindeki savaş atmosferini tam anlamıyla yaşayabilmek ve aynı zamanda da sağlam grafiklere sahip bir oyun oynayabilmek istiyorsanız Battlefield 1 sizin için biçilmiş kaptan. Oyun, halihazırda on binlerce aktif çevrimici oyuncusuyla devasa sunuculara sahip. Bu sayede aksiyon hiç bitmiyor!
FIFA 23
Futbol severlerin gözdesi olan FIFA 23, HyperMotion2 Teknolojisi, sezon boyunca gelecek erkekler ve kadınlar FIFA Dünya Kupası, kadın kulüp takımları, çapraz oyun özellikleri ve daha fazlasıyla futbol heyecanını size fazlasıyla yaşatıyor.
Titanfall 2
İnanılmaz derin hikayesi ve harika atmosferiyle Titanfall 2 EA’in en sevilen oyunlarından biri olmuş durumda. Şirketin günümüzde en çok oynan oyunlarından biri olan Apex Legends’ın temeli de bu oyundan geliyor. Eğer saran hikayaye sahip bir oyun arıyorsanız Titanfall 2 tam size göre.
Steam’deki EA geçidi, birçoğumuzun daha ayın ilk gününden cebindeki tüm parasını harcamasına neden olmuş durumda. Oyun severler bu indirimlerle bayram edecektir.
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? EA Games’in indirimli oyunlarının fiyatlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!