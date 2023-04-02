Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, yine dünyanın en büyük oyun yayıncılarından biri olan Electronic Arts’a özel indirimlerini geçtiğimiz gün başlattı. Neredeyse bütün popüler Electronic Arts oyunlarını kapsayan indirim günlerinde yüzde 85’e varan indirimleri yakalayabilirsiniz.

İşte Fırsat Oyunları Listesi!

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Battlefield 1 279,99 TL 69,99 TL (%75) FIFA 23 699,99 TL 209,99 TL (%70) Mass Effect Legendary Edition 599,99 TL 179,99 TL (%70) Battlefield 4 279,99 TL 69,99 TL (%75) Battlefield V 499,99 TL 124,99 TL (%75) It Takes Two 399,99 TL 199,99 TL (%50) Dragon Age Inquisition – GOTY 279,99 TL 69,99 TL (%75) Titanfall 2 199 TL 29,85 TL (%85) DiRT Rally 2.0 40 TL 10 TL (%75) Medal of Honor 129 TL 32,25 TL (%75) Command & Conquer: Red Alert 3 129 TL 32,25 TL (%75) Mirror’s Edge 129 TL 32,25 TL (%75) Unravel 129 TL 32,25 TL (%75)

Battlefield 1

Aksiyon sevenlerin favorisi olan Battlefield serisindeki savaş atmosferini tam anlamıyla yaşayabilmek ve aynı zamanda da sağlam grafiklere sahip bir oyun oynayabilmek istiyorsanız Battlefield 1 sizin için biçilmiş kaptan. Oyun, halihazırda on binlerce aktif çevrimici oyuncusuyla devasa sunuculara sahip. Bu sayede aksiyon hiç bitmiyor!

FIFA 23

Futbol severlerin gözdesi olan FIFA 23, HyperMotion2 Teknolojisi, sezon boyunca gelecek erkekler ve kadınlar FIFA Dünya Kupası, kadın kulüp takımları, çapraz oyun özellikleri ve daha fazlasıyla futbol heyecanını size fazlasıyla yaşatıyor.

Titanfall 2

İnanılmaz derin hikayesi ve harika atmosferiyle Titanfall 2 EA’in en sevilen oyunlarından biri olmuş durumda. Şirketin günümüzde en çok oynan oyunlarından biri olan Apex Legends’ın temeli de bu oyundan geliyor. Eğer saran hikayaye sahip bir oyun arıyorsanız Titanfall 2 tam size göre.

Steam’deki EA geçidi, birçoğumuzun daha ayın ilk gününden cebindeki tüm parasını harcamasına neden olmuş durumda. Oyun severler bu indirimlerle bayram edecektir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? EA Games’in indirimli oyunlarının fiyatlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!