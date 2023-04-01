Bir süredir daralan akıllı telefon pazarında, oldukça ilginç günler yaşanıyor. Son olarak bir zamanların efsanesi olan Xiaomi’nin yıldızı yavaş yavaş sönerken, pazarın yenilmez lideri olan Samsung cephesinden de kötü haber geldi. Samsung, liderliği en büyük rakibine kaptırdı. Telefon pazarında dengeler değişiyor!

Apple Zirvede! Bu Büyüklük Baş Ağrıtıyor!

Akıllı telefon dediğimizde akla gelen ilk firmalar olan Samsung ve Apple arasında kıran kırana bir yarış var. GlobalStats’ın Dünya Çapında Mobil Satıcı Pazar Payı raporuyla beraber ortaya çıkan bilgiler, akıllı telefon endüstrisinin önemli bir değişim yaşadığını gösteriyor.

Apple, dünya genelindeki akıllı telefon kullanıcı sayısı bakımından Samsung’u geride bırakmış durumda. Yayınlanan rapor, Apple’ın artık en popüler akıllı telefon markası olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yılın Eylül ayından başlayarak bu yılın Şubat ayına kadarki verileri gösteren rapor, Apple’ın %27,1’lik bir pazar payı ile Samsung’un önüne geçtiğini gösteriyor. Samsung ise %26,75’lik pazar payı ile çok da geride değil.

Ancak bunun Samsung açısından önemli bir yenilgi olduğunu söylemeliyiz. Zira Apple üst segment ürünleriyle pazarda ve bir Apple telefon genelde bir Samsung telefondan daha pahalı fiyatlara satılıyor. Bununla beraber, Apple pazarda sayılı modele sahipken, Samsung cephesi giriş, orta ve üst seviyede onlarca farklı modelle pazarda varlık gösteriyor.

Yani Samsung çok daha fazla kullanıcıya hitap ederken, Apple kısıtlı sayıdaki kullanıcılara hitap ediyor. Buna rağmen Apple pazarlamayı çok iyi yapıyor ve kendi telefonunu kullananların statü olarak diğer akıllı telefon kullanıcılarından daha üstün olduğu mesajını hafızalara kazıyor.

Apple’ın başarısı sadece bununla da sınırlı değil. Şirket inanılmaz pazarlama stratejisinin yanında, yazılım desteğiyle de nam salmış durumda. Bu nedenle insanlar her yıl giriş seviye bir Android telefon almaktansa, bir kereliğine Apple telefon alarak bu cihazları uzun süre kullanmayı tercih ediyorlar. Bunun yanında gelen sosyal avantajlar da cabası.

Samsung ise özellikle Hindistan gibi pazarlarda agresif pazarlama stratejilerine ek olarak, resmen su dağıtır gibi kredi dağıtmasına rağmen, pazar popülerliği konusunda Apple’a yeniliyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir raporda da iPhone 13’ün Çin’de son zamanların en çok satan telefonları arasında yer aldığı bilgisi paylaşılmıştı. Bu denli büyük pazarlarda Apple’ın hakimiyet kurması markanın popülerliğini de önemli ölçüde etkiliyor.

Vivo ve Huawei gibi diğer Çinli devler de bu yarışta önemli varlık gösteriyorlar. Ancak bu markalar ne yazık ki Apple’ın tam manasıyla at koşturduğu ABD pazarında satışta değiller. Dünyadaki akıllı telefon satışlarının büyük bir kısmı da bu pazarda gerçekleşiyor.

Operatör firmaları ABD’de tarifelere ek şekilde neredeyse bedavaya telefon satıyorlar. Öyle ki, ülkede ara ara yapılan bazı kampanyalarla beraber, çok eski telefonlarınızı operatörlere teslim ederek geri alım kampanyasıyla oldukça düşük fiyatlara, hatta bazen bedavaya, iPhone 14 Pro Max gibi cihazları satın alabiliyorsunuz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın popülerliği tesadüf mü? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!