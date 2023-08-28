Steam’in ortalığı karıştıran ve herkese ilham kaynağı olan Steam Deck için bu zamana kadar birçok aksesuar üretildi. Ancak bunların en ilginci ise JSAUX firmasından geldi. Steam Deck için aksesuar üreten JSAUX yeni PC0106 RGB modeli ile konsola RGB desteğini ekliyor. Arka kapak şeklinde gelen bu aksesuar, dahili bataryası ile Steam Deck’ten de enerji almayıp RGB aydınlatmayı oyuncular ile buluşturuyor.

Kurulumu oldukça kolay olan PC0106 RGB ile birlikte çeşitli arka tuşlar geliyor. Bu arka tuşlar yüksekliğe göre kullanıcıların daha iyi bir oyun deneyimine kavuşmasını sağlıyor. Ayrıca bu kapak havalandırma tasarımı, termal olarak iletken silikon yağı ve ısı dağıtan alüminyum levha ile ısı verimini arttırıyor.

PC0106 RGB’de yer alan 150mAh dahili lityum pil, RGB ışıklara güç sağlıyor. Pil ömrü yaklaşık 2 ila 5 saat arasında sürüyor. Dilerseniz sabit bir renk dilerseniz de renk cümbüşü şekilde kullanabiliyorsunuz. Işıklar arasında değişimi ise arka bölümde yer alan küçük yuvarlak tuş ile yapıyorsunuz. Bu aksesuar ile birlikte bir de grip geliyor. bu grip sayesinde konsolu daha iyi kavrayabiliyorsunuz.

RGB sevenleri mutlu eden JSAUX bir de RGB Dock’unu tanıttı. HB0801 kod adına sahip olan bu dockta tam 8 farklı giriş yer alıyor. Steam Deck’i TV’ye veya monitöre aktarma imkanı da sunan bu dock’un altında RGB aydınlatma yer alıyor.

8’i 1 arada RGB dock: 8’i 1 arada RGB bağlantı istasyonunda 8işlevsel bağlantı noktası bulunuyor. Bunlar arasında 1*HDMI bağlantı noktası (4K@120Hz), 2 adet USB-A 3.2 , 1 adet USB-A 2.0, 1 adet Gigabit Ethernet bağlantı noktası, 1 adet USB C-PD bağlantı noktası, 1 adet DisplayPort(4K@120Hz) ve 1 adet USB C bağlantı noktası yer alıyor.

6 RGB Aydınlatma Modu: RGB dock, bilgisayarınızla veya diğer RGB farenizle sorunsuz bir şekilde uyumlu hale getirilebilen özelliklere sahip. Üzerinde doğrudan erişim imkanı sunan, nefes alıp veren, gökkuşağı dalgalarını simüle eden, renk spektrumunu döndüren, yarış pisti etkisi yaratan ve istiflenmiş renk değişimleri gibi altı farklı aydınlatma fonksiyonu bulunmaktadır. Bu sayede klavye gibi diğer bileşenlerinizle görsel bir uyum yakalamanız mümkün olacaktır. Üzerinde USB-C bağlantı noktası sayesinde bilgisayarınıza kolaylıkla bağlanabilirsiniz. Ayrıca OpenRGB yazılımıyla bu çeşitli RGB aydınlatma efektlerini yönetmek ve değiştirmek mümkün.

Ultra 4K Çıkış ve Çift Ekranlı Görüntü HDMI bağlantı noktası ve DisplayPort, 4K@120Hz erimeye kadar çıkış sağlar. Sinema benzeri bir görsel deneyimi oluşturmak için ekranınızı bir HDTV’ye, monitöre veya görüntülenebilir yansıtma veya uzatma için kullanılabilir. Windows sistemi Çift Ekranlı Görüntü yansıtma ve genişletme sistemi (A-AA, A-BB ve A-BC) desteği ve MAC OS sistem yansıtma modunu (A-AA ve A-BB) destekleyebilir.

[Geniş Uyumluluk] RGB Bağlantı İstasyonu Steam Deck, ROG Ally, ONEXPLAYER, AYN Odin, AYANEO, Razer Edge, Logitech G Cloud, iPad, iPad Pro ve Android telefonlar ile de uyumlu.