Apple cephesinin ilk karma gerçeklik başlığı olan Apple Vision Pro, oyun konusunda seviye atlıyor. Apple Vision Pro gözlüğü ile SteamVR oyunları oynamak artık mümkün. Oyunlar gerçekçilikte resmen seviye atlayacak. Apple Vision Pro’nun gücü ile Steam oyun kütüphanesi birleşerek ortaya harika bir oyun cihazı çıkabilir.

Apple Vision Pro ile SteamVR Oyunları Oynamak Artık Mümkün!

Vision Pro’nun Micro-OLED ekranları, sanal gerçeklik deneyimi için ideal bir platform sunuyor. Geliştiricilerin açık kaynaklı ALVR yazılımını Apple Vision Pro’ya uyarlamasıyla birlikte, SteamVR oyunlarını bu cihazda oynamak da mümkün hale geldi.

ALVR Nedir?

ALVR, VR oyunlarını sanal gerçeklik başlıklarına aktaran bir yazılımdır. Bu sayede, SteamVR kütüphanesinde bulunan yüzlerce oyunu Apple Vision Pro’da oynayabilirsiniz.

ALVR’yi kullanmak için, Vision Pro’ya ek olarak bir kumandaya da ihtiyacınız var. Mevcut Bluetooth kumandalar veya Meta Quest 2, Quest 3 ve Quest Pro başlıkların çalışmayacağını belirtmek önemli. ALVR ile uyumlu olan tek kumanda, Valve Index kontrol cihazı.

Ancak, Valve Index kontrol cihazı bile takip için “deniz feneri” adı verilen bir baz istasyonuna ihtiyaç duyuyor. Bu da kurulumu biraz daha karmaşık hale getiriyor. ALVR’yi Vision Pro’ya kurmak için Xcode çalıştıran bir Mac’e ve biraz teknik bilgiye ihtiyacınız var. Kurulum adımları ALVR’nin GitHub sayfasında detaylı olarak anlatılıyor.

ALVR’nin çalışması için güçlü bir oyun bilgisayarına da ihtiyacınız var. Oyun bilgisayarınız, oyunu çalıştırmak ve ev ağınız üzerinden yayınlamak için yeterince güçlü olmak durumunda. Kablosuz bağlantı hızınızın da yeterli olması gerekiyor.

ALVR’nin geliştiricileri, el izleme desteği üzerinde çalıştıklarını da paylaştılar. Bu sayede, kumanda kullanmadan oyunları oynayabileceksiniz.

ALVR, Apple Vision Pro’yu bir VR oyun platformuna dönüştüren heyecan verici bir araç. Kurulumu biraz karmaşık olsa da, sunduğu imkanlar göz ardı edilemeyecek kadar büyük. ALVR’nin geliştiriciler tarafından benimsenmesi ile SteamVR oyunlarını Vision Pro üzerinden oynamak çocuk oyuncağı haline gelecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın yeni karma gerçeklik başlığı alınır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!