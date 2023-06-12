Bethesda’nın Microsoft tarafından satın alınmasının ardından, Xbox ve PC için özel olarak geliştirilen Starfield, 2023 yılının en heyecanla beklenen oyunlarından biri haline geldi. Microsoft’un Xbox Games Showcase etkinliğinin ardından Starfield için ayrı bir gösteri düzenleyen Xbox, oyunla ilgili önemli bilgileri paylaştı. Bu bilgilerin ardından oyunun Steam sayfası da güncellendi ve Starfield’ın sistem gereksinimleri açıklandı. Artık oyuncular, oyunu oynamak için hangi donanımlara sahip olmaları gerektiğini öğrenebilirler. İşte Starfield için sistem gereksinimleri!

SSD’si Olmayan Oyuncular Starfield Oynayamayacak!

Starfield’ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri aşağıdaki gibi belirlenmiş:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 (10.0.19041.0)

Depolama: 125GB (SSD gereklidir)

İşlemci: Ryzen 5 2600x veya Core i7-6800K

Bellek: 16GB RAM

Ekran Kartı: Radeon RX 5700 veya GeForce GTX 1070 Ti

DirectX: Versiyon 12

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 11 veya Windows 10

Depolama: 125GB (SSD gereklidir)

İşlemci: Intel Core i5-10600K veya Ryzen 5 3600X

Bellek: 16GB RAM

Ekran Kartı: Radeon RX 6800 XT veya GeForce RTX 2080

DirectX: Versiyon 12

Starfield için yayınlanan sistem gereksinimleri, oyunun yüksek grafikler için güçlü bir ekran kartı ve işlem gücü gerektireceğinin sinyallerini verse de, oyun hakkında şimdilik elle tutulur çok bir şey yok. Starfield’ın çıkışına kısa bir süre kaldığından, önümüzdeki haftalarda oyunun konsol ve bilgisayar performansı hakkında daha fazla bilgi edinme şansımız olabilir.

Neden Büyük Yapımlar SSD Kullanmakta Israr Ediyor?

SSD (Solid State Drive), Starfield gibi modern oyunlar için gereklilik haline gelmiş durumda. Oyun geliştiricileri, hızlı ve verimli bir oyun deneyimi sunabilmek için SSD’leri tercih ediyor. SSD’ler, verilere erişim sürelerini önemli ölçüde azaltarak oyunların daha hızlı yüklenmesini ve daha akıcı bir oynanış deenyimi sağlıyor.

Geleneksel sabit disk sürücülerine göre daha hızlı veri aktarım hızlarına sahip olan SSD’ler, oyun içi dünyaların daha hızlı yüklenmesini, karakterlerin daha hızlı hareket etmesini ve anlık geçişlerin daha sorunsuz gerçekleşmesini sağlıyor. Bu nedenle, Starfield gibi büyük ölçekli ve detaylı bir oyunun ihtiyaç duyduğu hız ve performansı sağlamak için SSD’lerin kullanılması önemli.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Starfield nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!