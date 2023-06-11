Bethesda’nın Microsoft tarafından satın alınmasının ardından, Xbox ve PC için özel olarak geliştirilen Starfield, 2023 yılının en heyecanla beklenen oyunlarından biri haline geldi. Yapımın fiyatı ve sürüm seçenekleri, son zamanlarda ortaya çıkan bilgilerle netlik kazandı. İşte Starfield’ın Türk oyuncuları ağlatacak fiyatı!

Starfield Fiyatıyla Oyun Dünyasını İkiye Bölebilir!

Starfield’ın fiyat bilgilerini, daha önceki sızıntılarıyla tanınan billbil-kun adlı kaynak paylaştı. Rapora göre, Starfield’ın standart sürümü PC için Avrupa’da 69,99 euro, Xbox Series için ise 79,99 euro olarak belirlendi. Premium Edition adı verilen ve içeriği henüz açıklanmayan özel sürümün ise PC için 109,99 euro, Xbox Series için 119,99 euro fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Bu Premium Edition muhtemelen Starfield için gelecek olan tüm indirilebilir içerikleri ücretsiz sunacak. Ayrıca, oyunun özel sürümünde oyun içi kozmetik hediyelerin de bulunması muhtemel görünüyor.

Oyunun fiziksel sürümü olan Constellation Edition ise PC ve Xbox platformlarında aynı fiyatta olacak. Sızıntıya göre, bu özel sürüm 299,99 euro fiyatla piyasaya sunulacak. Constellation Edition adı verilen sürüm, bir harita veya heykel olduğu düşünülen fiziksel bir hediye ile bizleri karşılayabilir.

Starfield, Bethesda’nın son 25 yılda geliştirdiği orijinal fikre sahip ilk oyunu olarak öne çıkıyor. Oyun, 6 Eylül 2023 tarihinde gün yüzüne çıkacak. Oyun, çıkışından itibaren Xbox Game Pass abonelerine sunulacak. Ancak oyunun kozmetik veya hikaye eklentileri, Game Pass kullanıcıları için ücretsiz olmayacak. Microsoft, yakın gelecekte Starfield ile ilgili özel bir etkinlik düzenleyecek ve oyuna dair merak edilen birçok soruya cevap verecek.

Starfield’ın fiyatlarının yüksek olması, özellikle artan döviz kurları nedeniyle Türk oyuncular için bir zorluk oluşturabilir. Oyunun standart sürümünün Avrupa’da 69,99 euro, Premium Edition’ın ise 109,99 euro olarak belirlendiği düşünüldüğünde, Türk lirasının dolar ve euro karşısında değer kaybetmesiyle birlikte oyunun Türk oyuncular için daha da pahalı hale gelmesi kaçınılmaz olabilir.

Son zamanlarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve yükselen döviz kurları, Türk oyuncuların oyunlara erişimini zorlaştırabilir. Yüksek fiyatlar, oyuncuların bütçelerini daha dikkatli yönetmelerini gerektirebilir ve bazıları için bu oyunu satın almak veya erişmek zorlaşabilir. Oyuncular, sevdikleri bir yapım olan Starfield’ı oynamak için daha fazla para ödemek zorunda kalmalarıyla hayal kırıklığına uğrayabilir veya alternatif yöntemlere başvurmak zorunda kalabilirler.

Bu durumda, Türk oyuncuların Starfield gibi yüksek profilli oyunlara erişimini sağlamak için geliştiricilerin ve yayıncıların daha erişilebilir fiyatlandırma politikaları veya yerel ödeme seçenekleri sunmaları önem kazanabilir. Böylece, Türk oyuncuların oyun dünyasındaki deneyimlerini sürdürebilmeleri ve sevdikleri yapımı oynamaktan mahrum kalmamaları mümkün olabilir.

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