NVIDIA GeForce RTX 30xx serisi eylül ayında satışa sunulacak!

Bugün ortaya çıkan bir rapore göre, Nvidia’nın Ampere GPU destekli GeForce RTX 30xx serisi eylül ayında satışa sunulacak. İlk etapta GeForce RTX 3090 ve RTX 3080 modellerini raflarda göreceğiz.

Mevcut rapor, Amper destekli GeForce RTX 3090 ve RTX 3080 modellerinin Nvidia tarafından neredeyse hazırlanmış durumda olduğunu ortaya koyuyor. GeForce RTX 3090 ve GeForce RTX 3080 için ortaya çıkan özelliklerde, her iki kartın da GA102 adlı GPU birimini kullanacağı ve birçok farklı konfigürasyonla beraber geleceği konuşuluyor. Rapor ayrıca, Ampere GeForce RTX 30 serisinin şu anda ‘tasarım doğrulama testi’ için yapılan DVT aşamasından geçtiğini bildiriyor.



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GPU’lar için son BIOS tarihinin de ortaya çıkmasıyla birlikte, şu andan itibaren lansman tarihine kadar ortaya çıkacak olan performans testlerinin, kartların tam performansını yansıtmayacğaı söyleniyor. Kartın seri üretimi ağustos ayı içerisinde başlayacak ve eylül ayı içerisinde kartlar için büyük bir lansman düzenlenecek gibi görünüyor. Kartların son BIOS sürümleriyle birlikte gerçek performanslarını görmek için eylül ayını beklememiz gerekecek. Ek olarak ağustos ayı içerisinde yapılması planlanan Gamescom 2020 bünyesinde de yeni 30xx serisine ait bazı detayları öğrenebiliriz.