Donanım
NVIDIA GeForce RTX 30xx serisi eylül ayında satışa sunulacak!
Bugün ortaya çıkan bir rapore göre, Nvidia’nın Ampere GPU destekli GeForce RTX 30xx serisi eylül ayında satışa sunulacak. İlk etapta GeForce RTX 3090 ve RTX 3080 modellerini raflarda göreceğiz.
Mevcut rapor, Amper destekli GeForce RTX 3090 ve RTX 3080 modellerinin Nvidia tarafından neredeyse hazırlanmış durumda olduğunu ortaya koyuyor. GeForce RTX 3090 ve GeForce RTX 3080 için ortaya çıkan özelliklerde, her iki kartın da GA102 adlı GPU birimini kullanacağı ve birçok farklı konfigürasyonla beraber geleceği konuşuluyor. Rapor ayrıca, Ampere GeForce RTX 30 serisinin şu anda ‘tasarım doğrulama testi’ için yapılan DVT aşamasından geçtiğini bildiriyor.
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GPU’lar için son BIOS tarihinin de ortaya çıkmasıyla birlikte, şu andan itibaren lansman tarihine kadar ortaya çıkacak olan performans testlerinin, kartların tam performansını yansıtmayacğaı söyleniyor. Kartın seri üretimi ağustos ayı içerisinde başlayacak ve eylül ayı içerisinde kartlar için büyük bir lansman düzenlenecek gibi görünüyor. Kartların son BIOS sürümleriyle birlikte gerçek performanslarını görmek için eylül ayını beklememiz gerekecek. Ek olarak ağustos ayı içerisinde yapılması planlanan Gamescom 2020 bünyesinde de yeni 30xx serisine ait bazı detayları öğrenebiliriz.
Donanım
165 Hz ekran yenileme hızına sahip Xiaomi oyuncu monitörü yolda!
Çin’in devleşen firması Xiaomi, genellikle farklı ve yenilikçi ürünlerle karşımıza çıkıyor. Xiaomi cephesinin 165 Hz ekran yenileme hızlarını destekleyen yeni oyuncu monitörü de bu ürünler arasında yerini alacak gibi gözüküyor.
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Xiaomi tarafından oyun severleri sevindirecek yeni oyuncu monitörü
Xiaomi’nin 27 inç boyuta sahip olacak olan yeni monitörü, aynı zamanda 165 Hz ekran yenileme hızlarına sahip. Xiaomi’nin yeni power bank modeli olan Mi Power Bank 3 ile eş zamanlı olarak tanıtılması beklenen monitör; muhtemelen Temmuz ayında ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. 24.5 inç boyut seçeneği Eylül ayında, 29.5 inç 4K monitörün ise, Kasım ayında satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca tanıtımda Xiaomi’nin yeni hızlı şarj cihazlarını görmemiz de muhtemel.
Yeni Xiaomi oyuncu monitörü ile ilgili bilgiler şimdilik kısıtlı olsa da; Xiaomi’nin yine kullanıcılara kaliteli bir ekran deneyimi yaşatacağını tahmin etmek zor değil. Xiaomi’nin yeni oyuncu monitörünün yanı sıra diğer cihazlar ve hızlı şarj aletleri ile ilgili detayları da lansman sonrasında sizlerle paylaşıyor olacağız. Takipte kalın! Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Donanım
Powerbeats Pro için yeni renk seçenekleri duyuruldu!
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen tam kablosuz kulaklık olan Powerbeats Pro modelinin dört yeni renk seçeneği duyuruldu. Yeni renk seçenekleri, kulaklığın çıkışında sunulan seçeneklere kıyasla çok daha parlak ve canlı görünüyor.
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Apple’ın 2014 yılında satın aldığı ünlü müzik firması Beats tarafından hazırlanan kablosuz kulaklıkları özellikle sporcular tarafından büyük ilgi gördü. Şirketin AirPods modellerinin tanıtımında kısa bir süre sonra piyasaya sürdüğü kulaklıklar Türkiye’de şu an dört farklı renk seçeneğiyle resmi olarak 1.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Renkleri yenilenmiş kulaklıklar açık mavi, kırmızı, pembe ve sarı renklerde piyasaya sürülüyor. Bu renk seçenekleri henüz Türkiye Apple’ın sayfasında yayınlanmadı. sporculara özel olarak hazırlanan model, kulak içi formunda olduğundan iyi bir ses yalıtımı getiriyor. Kulak etrafına geçecek şekilde hazırlandığı için spor yaparken düşmesi imkansız görünen kulaklık, AirPods gibi şarj yetenekli bir hazneye sahip.
Powerbeats Pro, kancalı bir tasarıma sahip olmasının yanında, diğer Beats kancalı modellerine göre daha küçük ve daha hafif. Tasarımın yanında 9 saatlik pil ömrü sunan Powerbeats Pro, rakiplerini geride bırakıyor. Şarj çantasında takıp şarj edildiğinde 24 saat kullanım sunması bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun yanında 5 dakikalık hızlı şarj ile 1,5 saat daha size hizmet edebiliyor.
Bluetooth ile tüm cihazlar ile bağlantı sağlayan Powerbeats Pro, yeni nesil AirPods’ta da yer alan H1 çipiyle Apple cihazlara zahmetsizce bağlanabiliyor. Kulaklık bölümünde fiziksel kontrol butonları taşıyor. Bu sayede bir sonraki parçaya geçebiliyor, çalmakta olan parçayı durdurabiliyorsunuz. Ancak tüm bu özelliklerin yanında Powerbeats Pro modeli aktif gürültü önleme özelliğine sahip değil.
Donanım
Raspberry Pi 4 fiyat-performans konusunda çok iddialı!
Raspberry Pi 4 fiyat-performans konusunda çok iddialı! 75 dolarlık fiyatıyla satışa sunulan Raspberry Pi 4 fiyatına oranla çok iddialı bir güçle geliyor.
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Raspberry Pi 4, 75 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. 8 GB RAM ile gelen yeni Raspberry Pi, muadilleri arasında bu miktarda RAM sunan ilk ürün oldu. Daha önce sunulan en yüksek RAM miktarı 4 GB idi. 8 GB RAM, Raspberry için büyük bir adım, çünkü bu sayede ileri düzeyde oyun, emulasyon ve sistem programları çalıştırma gibi işlevler için kullanıcıların önü açılacak. 2011‘den beri 32-bit işletim sistemi ile sınırlı kalan Raspberry Pi, ayrıca 64-bit işletim sistemini de beta olarak kullanıma sundu. Bu da çok önemli bir adım çünkü 32-bit işletim sistemleri tek bir işleme 8 GB RAM atayamıyor. Raspberry Pi kullanıcıları bu sorunu Ubuntu Linux gibi çözümler kullanarak çözebiliyordu ancak şirketin de bu yönde adım atması çok olumlu gözüküyor. Ayrıca Raspberry Pi Vulkan sürücüsünün de geliştirilmekte olduğu açıklandı, bu da Raspberry Pi‘nin geleceği açısından çok önemli bir hamle olarak gözüküyor.
Raspberry Pi kullanarak 100 $‘a oldukça işlevsel bir Mini PC kurmak mümkün. Raspberry Pi 4 ile ilgili daha geniş kapsamlı teknik bilgilere ulaşmak ve/veya satın almak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.