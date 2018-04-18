Star Wars: Episode 9 sevilen bir ustayı geri getiriyor

Star Wars: Episode 9 markanın Disney’e geçtikten sonraki devam serisinin merakla beklenen yeni filmi olarak gündemde. NY Daily adlı haber sitesinin verdiği bir bilgiye göre ise yeni filmin ilk sürpriz Master Yoda olacak.

Star Wars: Episode 9 Luke Skywalker’dan sonra bir Jedi ustasını daha hikayeye geri kazandırıyor

Hayalet olarak karşımıza çıkacak olan Yoda, Rey’in başarısını fark edecek ve onu bir Jedi olarak yetiştirmeye başlayacak. Lakin Yoda’nın yeni filmdeki rolü ile ilgili bilgi şimdilik bu kadar. Öte yandan haberin kaynağı geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Prenses Laila rolündeki Carrie Fisher’ın Episode 9 ve ilerideki diğer Star Wars filmlerinde dijital olarak yaratılmayacağını belirtti.

20 Aralık 2019’da gösterime girecek olan filmin yönetmeni diğer iki filmde olduğu gibi J.J. Abrahams olacak. Yönetmen filmin senaryosunun tamamlandığın ve prodüksüyoanun temmuz ayında başlayacağını belirtti.