Star Wars Battlefront II’nin Fragmanı İnternete Sızdırıldı

Star Wars: Battlefront II’nin fragmanı bu hafta sonu düzenlenecek olan Celebration etkinliğinde bizlerle olacaktı ancak beklenenden biraz daha erken geldi.

Star Wars: Battlefront II’de bizi nelerin beklediği fragmanda yer alıyor. Hem karada hem de havada nefes kesici çevrimiçi görüntüler göreceğimiz belli. Fragmanda Tauntaunlar, AT-ATler, TIE Fighterlar, X-Wingler ne ararsanız mevcut. Anladığımız kadarıyla bu oyun filmlerin geçtiği zamanda geçecek. Oyunda Yoda ve Darth Maul gibi klasik karakterlerin yanı sıra Rey ve Kylo Ren’de yer alacak.

Oyunun hangi bölümleri serinin kanonundan olacak henüz bilmiyoruz. Ancak fragmandaki Stormtrooper, Palpatine’in intikamını almaktan bahsediyor. Buna dayanarak Endor Savaşı’ndan kısa bir süre sonrası olabileceğini söyleyebiliriz. Oyunda ayrıca Starkiller Base’i ve muhtemelen Hoth. Çünkü ekranda karlarla kaplı bir gezegeni görüyoruz.

Fragmanda bir çıkış tarihi ya da benzer bir bilgi yer almıyor ancak Battlefront’un ilk oyunu 2015 yılının Kasım ayında, The Force Awakens gösterime girmeden hemen önce piyasaya çıkmıştı. Bu oyunda benzer dönemde gelebilir.