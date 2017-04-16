Star Wars Battlefront II Kasım Ayında Oyuncuları Karanlık Tarafa Davet Ediyor

Star Wars Bölüm VI: Return of the Jedi’da, Death Star patlatıldı ve Rebeller kutlamalara başladı ancak karanlık tarafta neler oldu pek bilmiyoruz.

Burada Star Wars Battlefront II devreye giriyor. Battlefront II ilk oyundan çok daha büyük bir oyun olacak. Battlefront’ta tek oyunculu mod yer almıyordu. Bu oyunda ise olacak. Oyundaki hikaye modunda Inferno Squad’ın başında yer alan imparatorluk yanlısı komutanın kızı Iden Verso’yu canlandıracağı. Oyunun perspektifine göre Galaktik İmparatorluk iyi ve Rebeller ise kötü taraf olarak görebiliriz.

Motive Studios Oyun Direktörü Mark Thompson yaptığı açıklamada yaşanan savaşta bugüne kadar hep iyilerin tarafının daha fazla anlatıldığını ve şimdi savaşa biraz da İmparatorluk tarafından bakmak istediklerini belirtti.

Battlefront’u sadece Electronic Arts’ın sahibi olduğu Motive Studios yapmıyor. Oyunun başında ilk oyunu yapan DICE, X-Wing VR Mission’ın yapımcısı Criterion ve Lucasfilm yer alıyor. Battlefront II 17 Kasım tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarına çıkacak.