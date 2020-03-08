Stadia Pro Chromecast Ultra sahiplerine 3 ay bedava! Google, Stadia‘yı yavaş yavaş daha geniş kitlelere sunmaya başladı. Rakibi Nvidia, GeForce Now ile atılım yapınca Google da yeni bir hamle yaparak Chromecast Ultra sahiplerine 3 ay Stadia Pro vermeye başladı.

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Google, Stadia‘yı yavaş yavaş geniş kitlelere sunmaya başladı. Google’ın promosyon maillerini almak için onay veren Chromecast Ultra sahiplerine, Google tarafından 3 ay Stadia Pro hediye edilmeye başlandı. Bu promosyondan faydalanmak için yeni bir Chromecast Ultra almanıza gerek yok, elinizde Chromecast Ultra mevcutsa, promosyon maillerine onay vermeniz durumunda 3 aylık Stadia Pro üyeliğine sahip olma şansınız bulunuyor. Stadia‘nın kullanıma sunulduğu ülkelere buradan ulaşabilirsiniz.

Stadia Pro aylık ücreti şuan için 10 dolar. Bu promosyon öncesinde Google’ın bulut oyun sistemine erişmek için 2 yol mevcuttu. “Buddy Pass” olarak tabir edilen halihazırda Stadia Pro sahibi olan bir oyuncunun davetiyle sahip olabiliyordunuz. Diğer yol ise 129 dolardan satılan 3 aylık Stadia Pro üyeliği, gamepad ve Chromecast Ultra içeren Premiere Edition paketini satın almaktı. Ancak bu şekilde Google daha geniş kitlelere ulaşabilecek konuma geldi.

Nvidia‘nın GeForce Now ile yaptığı hamle görüldüğü üzere rekabeti artırmış durumda. Bakalım önümüzdeki aylarda bulut oyun teknolojisi bizlere neler getirecek…