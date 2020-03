Stadia Pro Chromecast Ultra sahiplerine 3 ay bedava!

Dünyaca ünlü gerçek zamanlı strateji oyunları arasına adını yazdıran Plague Inc., Çin‘de yasaklandı. Yasaklanma sebebi ise şu an için gündemden düşmeyen Corona virüsü.

Çin’de artan şikayetler kararda etkili oldu!

Plague Inc., dünya üzerine yaydığınız hastalık ile dünya nüfusuna olan etkilerin gözlemlendiği bir oyun olarak bilinmekte. 2012 yılında bizlerle buluşan oyun çeşitli ek paketleriyle birlikte farklı bir strateji oyunu seven oyuncu kitlesinin dikkatini çekti. Ancak dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan bu oyuna Çin‘den bir engel geldi. Çin, Plague Inc.’in yasaklama kararı aldı. Kararı oyunun yasa dışı içeriğe sahip olduğunu belirterek alan Çin hükumetinin asıl amacının halkın psikolojisinin etkilenmesini engellemek olduğu belirtildi. Şirket bu kararı internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile oyuncularına duyurdu. Açıklamada durumun kendi kontrollerinde olmadığı ve oyunun Steam dahil Çin‘de hizmet veren bütün dijital mağazalardan kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca Plague Inc.’in yapılış amacının kötü senaryolar oluşturmak değil aksine bir salgının nasıl kolay yayılabileceğini göstermek olduğu da yine açıklamada yer aldı. Çin‘de hastalık ciddi bir boyuta ulaştığından beri bu oyun hakkında şikayetler artmış ve hükumetin devreye girmesi talep edilmişti.

Dünyada etkileri süren ve yayılmaya devam eden Corona virüsü, görüldüğü üzere sadece insan hayatını tehlikeye atmıyor. Kongreleri fuarları iptal ettiren virüs, dünya ekonomisine verdiği büyük zararların yanı sıra psikolojik olarak da firmaları insanlarla karşı karşıya getiriyor. Kötü gelişmeler dışında iyileşen insanlarında arttığı bu salgının daha ne kadar zarara yol açacağını kestirmek mümkün gözükmüyor.