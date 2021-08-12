Kripto Para
Stablecoinler gelecekte bankaların gözdesi olabilir mi?
Kripto para piyasasında çeşitli coin ve tokenların yanında bir de değeri 1 ABD dolarına sabitlenmiş stablecoinler bulunmakta. Piyasadaki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve arzı talebe göre belirlenen bu stablecoinler, geleceğin finansal sisteminin en önemli parçası olabilir mi? Peer-to-peer bir ödeme teknolojisi şirketi olan Circle Pay’in CEO’su Jeremy Allaire açıkladı.
En büyük dijital ödeme şirketlerinden biri olan Circle Pay’in CEO’su Jeremy Allaire, stablecoinlerin verimliliği ve ABD bankacılık sistemindeki parlak geleceği hakkında yorum yaptı. Allaire, stablecoin piyasasının sunduğu istikrarı ve düşük riski geleneksel bankacılık sistemininkiyle karşılaştırdı. CEO şu ifadeleri kullandı:
"Stablecoins are becoming so big that they are going to be part of that regulated federal banking system," says @CirclePay CEO @jeallaire. "Every single one of these changes along the way in what we disclose we've been very clear across the board." pic.twitter.com/M3vsFPa9mI
— Squawk Box (@SquawkCNBC) August 12, 2021
“Stablecoin’ler o kadar büyüyor ki, bu düzenlenmiş federal bankacılık sisteminin bir parçası olacaklar”
Allaire, Stablecoin piyasasının mevcut ticari banka sistemi gibi olduğunu savundu. Bir doların geleneksel banka hesaplarına yatırılmasının çok sayıda fayda sağladığını vurguladı . Bu artılar arasında borç verme sistemleri, yeniden varsayım, bir varlık sepetinin birikmesi ve hepsinden önemlisi, herhangi bir zamanda risk almadan kullanma özgürlüğü yer alıyor.
Jeremy Allaire ayrıca, hem stablecoinlerin hem de fiat bankacılık sisteminin yararlarındaki benzerlikleri karşılaştırdı. Stablecoinlerin düzenlenmiş federal bankacılık sistemine katılması durumunda bu benzerliklerin aynı pazar alanına dahil edileceğini iddia etti.
Değerleri 1 ABD dolarına sabitlenerek sabit bir değere sahip olsa ve oynaklıktan etkilenmeseler de, Allaire stablecoinlerde bile bir miktar oynaklık riski bulunduğunu kabul etti. Ancak ona göre bu durum “günümüz ödeme sistemlerinin özü”.
CEO, kripto piyasasının geleneksel finansal sistemlerden farklı olarak mutlak şeffaflık talep ettiğinin altını çizdi. Circle’ın stabilcoin topluluğu için güvenli ve düzenlenmiş bir sistem sağlama çabalarını da ekledi. Buna rutin olarak incelenen tüketici koruma politikaları da dahil.
Jeremy Allaire, stablecoin piyasasının güvenilir bir orta yol olduğunu iddia ediyor. Hem kripto şeffaflığını hem de fiat düzenlemelerini kapsadığını söylüyor.
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Kripto Para
Lionel Messi’nin PSG’ye transfer ücretinde kriptoyla ödeme de yer alıyor
Kimileri tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak görülen Lionel Messi’nin FC Barcelona’dan Paris Saint Germain (PSG) takımına transferi medyada büyük yankı buldu. Transferin arka planına bakıldığında Messi’nin alacağı ücretlerin içerisinde kripto da yer alıyor.
Messi, altyapı yılları da sayıldığında 20 yıl boyunca ve neredeyse tüm profesyonel kariyerini Barcelona kulübünde geçirdi. Onun için çok büyük bir değişiklik olsa gerek ki Messi, Barcelona kulübünden ayrılığını açıklayacağı toplantıya gözyaşları içerisinde çıkmıştı. Ancak artık 34 yaşına gelen Messi, kariyerine başka bir ülke ve kulüpte devam edecek. Paris St. Germain kulübüyle 2 yıllık anlaşma yapan Messi, anlaşmasında 3. yıla uzatma seçeneğini de bulunduruyor.
Reuters tarafından özel haber olarak duyurulan habere göre Messi’nin alacağı ücretler arasında Paris St. Germain kulübünün fan token’ı da yer alıyor. Ardından kulüpten gelen açıklama ile de Messi’ye verilen PSG fan tokenları, onun “hoşgeldin paketi” veya imza parası kapsamında yer alıyor. PSG fan tokenları, tokenların üreticisi olan Socios.com tarafından sağlanıyor.
PSG tarafından Messi’ye verilen fan tokenlarının miktarı veya ücretindeki yüzdesiyle ilgili bir bilgi verilmedi. Ancak kulüp, Messi’nin büyük miktarda token aldığını söyledi. Kulüp ayrıca oyuncunun maaş bilgilerini de içeren genel finansal paketini de açıklamadı.
Kripto fan tokenları aslında Bitcoin veya Ethereum gibi diğer kripto paralara benzerdirler. Ancak genellikle teknolojik altyapısı bazı spor kuruluşları tarafından sağlanıyor ve kulüplere sunuluyor. Yani aslında bu spor kuruluşları bir fan token’ı dolaşıma sürmek için Chiliz (CHZ) gibi blok zinciri hizmeti veren kripto paralarla anlaşıyorlar. Ardından teknik altyapı ile kulüpleri buluşturmak için de futbol kulüpleriyle anlaşıp isim haklarını alıyorlar ve kulüplerin kripto paraları da dolaşıma dahil edilmiş oluyor. Dolayısıyla herkesin fayda sağladığı bir durum oluşuyor.
PSG’nin fan tokenı da $PSG kısaltmasını kullanıyor ve Socios ile anlaşmalı olarak Chiliz blok zinciri altyapısıyla 2020’nin Ocak ayında piyasaya sürüldü. Token’ın asıl amacı taraftarların kulüple etkileşime girebilmesini ve çevrimiçi olarak yapılan bazı oylamalara katılabilmesini sağlamak. Örneğin daha önceden PSG kulübü, taraftarların, takım kaptanının kol bandında yazacak olan mesajı belirlemesini sağlamıştı.
PSG fan tokenı, geçen hafta Messi’nin Barcelona’dan ayrılmasının ardından çıkan PSG’ye transfer olacağı dedikodularının yayılmasının ardından fiyatını neredeyse 3 katına çıkarmıştı. 22 dolar seviyelerinden alıcı bulan tokenlar, haberin ardından 61 doların üstüne çıkmıştı. Ardından 37 dolar seviyelerine gerileyen $PSG şu anda da 41 dolar seviyelerinden kendisine alıcı buluyor.
Türkiyede de geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe kulübü kendi tokenı olan Fenerbahçe Token’ı Paribu ile anlaşmalı olarak ön satışa sunmuş ve satışa çıkan tokenlar saniyeler içerisinde tükenmişti. Türkiyedeki diğer kulüplerden bazılarının Chiliz altyapısıyla sunmuş olduğu taraftar tokenlar bulunsa da Fenerbahçe Token’ı diğerlerinden ayıran fark, tokenın Ethereum altyapısında kulüp bünyesinde yazılmış olması. Dolayısıyla Fenerbahçe, tokenıyla Türkiyedeki kendi tokenını yazan ilk kulüp olmuş oldu. Detaylı bilgi için haberimizi inceleyebilirsiniz.
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Kripto Para
Senato, 1.2 trilyon dolarlık altyapı yasasını geçirdi. Kripto vergisi tartışmaları bir sonraki aşamada
ABD Senatosu özellikle de kripto vergilendirmesiyle çokça tartışılan altyapı yasasını meclisten geçirdi. 1.2 trilyon dolar’lık fon ayrılacak olan yasa, 69 pozitif oya karşılık 30 negatif oy olarak bir sonraki aşama olan Temsilciler Meclisine aktarıldı.
İki partinin de ortak çalışmasıyla ortaya çıkartılan yeni altyapı yasası, hızlı internet, yol ve köprüler, toplu taşıma, içme suyu vs. gibi konularda iyileştirmeleri kapsıyor. Bu haliyle Amerikalılara oldukça fayda sağlayacak gibi görünen yasa için ayrılan 1.2 trilyon dolarlık bütçenin çıkartılması için bazı yasa değişikliği önerileri de bir süredir tartışılıyor. Bu yasa değişikliklerinden en çok tartışılanı da şüphesiz ki kripto vergilendirmesini içeren yasa değişikliği oldu. Son anda apar topar ve özensiz bir şekilde hazırlanarak altyapı yasasına dahil edilen yasa değişikliğine göre kripto endüstrisi yeniden tanımlanarak endüstrinin büyük bir çoğunluğunu etkileyecek olan vergilendirmeler ile uygulaması neredeyse imkansız olan müşteri bilgilendirme formlarının doldurulup ilgili kurumlara iletilmesi gerekecek. Altyapı yasası ve kripto yasa değişiklikleriyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için önceki haberlerimizi inceleyebilirsiniz.
ABD Senatosu, kripto paraları tehdit eden yeni altyapı yasasını oyluyor!
ABD Senatosunda geçen haftadan beri önemli kripto vergisi tartışmaları yaşanıyor. Uygulanması planlanan kripto vergisi yasa değişikliği ABD Başkanı Joe Biden’dan da destek alarak yerini sağlamlaştırmıştı. Ancak kripto endüstrisini savunan Senatörlerin yoğun uğraşları sonunda ortak bir anlaşmaya varılsa da iş oylama kısmına gelindiğinde bazı Senatörlerin çocukça tavırları sebebiyle yasa değişikliği olduğu gibi ağır şekilde kalmıştı. Yaşanan süreçlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için şu haberimizi inceleyebilirsiniz.
Senato, kripto paraları tehdit eden yasa değişikliğiyle ilgili son dakika anlaşmasına vardı!
Bugün Senato’da oylaması yapılan altyapı yasası da oy çoğunluğunu sağlayarak Senato’dan geçti ve Temsilciler Meclisine gönderildi. Bunun üzerine kripto endüstrisinden büyük tepkiler gelirken Bitcoin fiyatında aşırı bir hareketlenme yaşanmamıştı. Gelen tepkilerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için şu haberimizi inceleyebilirsiniz.
Bitcoin lobisi yenildi: Çocuklar kavga etti ve Senato’dan red kararı çıktı!
Temsilciler Meclisinin bu sonbaharda incelemesi beklenen altyapı yasasında en azından kripto vergilendirmesi kısmında bazı değişiklikler yapılması veya anlaşmaya bakarak tanımın daraltılması mümkün. Bu sebeple Temsilciler Meclisi konuyu inceleyene kadar kripto endüstrisinin meclise baskı uygulaması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
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