Stablecoinler gelecekte bankaların gözdesi olabilir mi?

Kripto para piyasasında çeşitli coin ve tokenların yanında bir de değeri 1 ABD dolarına sabitlenmiş stablecoinler bulunmakta. Piyasadaki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve arzı talebe göre belirlenen bu stablecoinler, geleceğin finansal sisteminin en önemli parçası olabilir mi? Peer-to-peer bir ödeme teknolojisi şirketi olan Circle Pay’in CEO’su Jeremy Allaire açıkladı.

En büyük dijital ödeme şirketlerinden biri olan Circle Pay’in CEO’su Jeremy Allaire, stablecoinlerin verimliliği ve ABD bankacılık sistemindeki parlak geleceği hakkında yorum yaptı. Allaire, stablecoin piyasasının sunduğu istikrarı ve düşük riski geleneksel bankacılık sistemininkiyle karşılaştırdı. CEO şu ifadeleri kullandı:

"Stablecoins are becoming so big that they are going to be part of that regulated federal banking system," says @CirclePay CEO @jeallaire. "Every single one of these changes along the way in what we disclose we've been very clear across the board." pic.twitter.com/M3vsFPa9mI — Squawk Box (@SquawkCNBC) August 12, 2021

“Stablecoin’ler o kadar büyüyor ki, bu düzenlenmiş federal bankacılık sisteminin bir parçası olacaklar”

Allaire, Stablecoin piyasasının mevcut ticari banka sistemi gibi olduğunu savundu. Bir doların geleneksel banka hesaplarına yatırılmasının çok sayıda fayda sağladığını vurguladı . Bu artılar arasında borç verme sistemleri, yeniden varsayım, bir varlık sepetinin birikmesi ve hepsinden önemlisi, herhangi bir zamanda risk almadan kullanma özgürlüğü yer alıyor.

Jeremy Allaire ayrıca, hem stablecoinlerin hem de fiat bankacılık sisteminin yararlarındaki benzerlikleri karşılaştırdı. Stablecoinlerin düzenlenmiş federal bankacılık sistemine katılması durumunda bu benzerliklerin aynı pazar alanına dahil edileceğini iddia etti.

Değerleri 1 ABD dolarına sabitlenerek sabit bir değere sahip olsa ve oynaklıktan etkilenmeseler de, Allaire stablecoinlerde bile bir miktar oynaklık riski bulunduğunu kabul etti. Ancak ona göre bu durum “günümüz ödeme sistemlerinin özü”.

CEO, kripto piyasasının geleneksel finansal sistemlerden farklı olarak mutlak şeffaflık talep ettiğinin altını çizdi. Circle’ın stabilcoin topluluğu için güvenli ve düzenlenmiş bir sistem sağlama çabalarını da ekledi. Buna rutin olarak incelenen tüketici koruma politikaları da dahil.

Jeremy Allaire, stablecoin piyasasının güvenilir bir orta yol olduğunu iddia ediyor. Hem kripto şeffaflığını hem de fiat düzenlemelerini kapsadığını söylüyor.