Genel
Spotify, yüksek kaliteli müzikler için HiFi’yı duyurdu
Dünyanın en popüler dijital müzik platformlarından birisi olan Spotify, merakla beklenen “yüksek kaliteli müzik” aboneliği Spotify HiFi’yı duyurdu. Yüksek kaliteli müzik deneyimi için normal abonelik dışında ekstra ücret gerekiyor.
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Spotify, sonunda yüksek kaliteli müzik dinlemek için yeni abonelik özelliğini açıyor. Spotify HiFi abonelik olarak isimlendirilen paketle kullanıcılar “kayıpsız ve yüksek kaliteli müzik keyfi” yaşayacaklar.
Uzun zamandır Apple Music tarafıyla beraber gelmesi beklenen ancak gelmeyen HiFi paketi, firmanın açıklamasına göre kişilere “CD kalitesinde kayıpsız müzik” getiriyor. Bunun için çok özel ekipmanlara da gerek bulunmuyor. Yani bu paket ile her zaman dinlediğimiz müzikler çok daha iyi hale gelecek, elbette yüksek kaliteli ürünlerde alınan zevk katlanacak.
Özellikle Spotify Connect özellikli hoparlörler dahil olmak üzere Spofity Hi-Fi birçok cihazda çalışacak. Şirket sadık müşteri kitlesini diğer platformlara kaptırmama adına bu denli değişiklik planladığı belirtiliyor.
HiFi paketin henüz ne kadar olacağı bilinmiyor ancak rakamın aşırı uygun olması beklenmiyor. Rakiplerde durum Amazon için aylık 15 dolar, Tidal içinse 20 dolar seviyesinde yer alıyor. Spotify’ın bu ücretlerin daha altından piyasaya giriş yapması muhtemel.
Son olarak geçtiğimiz günlerde popüler dijital müzik platformu Spotify; 2020 yılının son çeyreği için mali durum raporunu açıklamıştı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda; geçtiğimiz yılın son üç aylık periyodunda 25 milyon aktif abone daha kazandı. Böylelikle Spotify’ın aktif kullanıcı sayısının 345 milyona ulaştı.
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Genel
Xiaomi Mi Note 10 ve Note 10 Pro için Android 11 Yayında
Çinli Xiaomi, yaklaşık iki yıl önce Android 9 ile tanıttığı Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro modeline Android 11 güncellemesini sundu!
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Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro Android 11 Güncellemesine Kavuştu
Çinli üreticilerden biri olan Xiaomi, 2019 yılının Kasım ayında tanıttığı Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro modeline bir süredir bekledikleri güncellemeyi sundu. Telefonlar yeni Android 11 güncellemesi ile ikinci büyük güncellemesini aldı. Ülkemizde de dikkat çeken seri, kavisli ekranıyla dikkat çekmişti. Ancak bu seriyi özel kılan başka bir husus var. Mi Note 10 ve Note 10 Pro dünyanın ilk 108MP kameralı telefonlarıydı. Bunun dışında tasarım tarafı da göz dolduruyordu Peki bu modeller için yayınlanan güncelleme hangi yenilikleri içeriyor?
V12.1.3.0.RFDEUXM sürüm numarasına sahip olan yeni Xiaomi Mi Note 10 Android 11 güncellemesi ilk etapta EEA ülkelerini kapsıyor. EEA ülkeleri ise Avrupa Birliği’ne dahil olan ülkeleri içerisine alıyor. Ek olarak birkaç farklı ülke de bu alanda bulunuyor. İşte EEA ülkelerinin (Avrupa Ekonomik Alanı) listesi:
EEA Ülkeleri
- Avusturya
- Belçika
- Bulgaristan
- Hırvatistan
- Kıbrıs
- Çek Cumhuriyeti
- Danimarka
- Estonya
- Finlandiya
- Fransa
- Almanya
- Yunanistan
- Macaristan
- İrlanda
- İtalya
- Letonya
- Litvanya
- Lüksemburg
- Malta
- Hollanda
- Polonya
- Portekiz
- Romanya
- Slovakya
- Slovenya
- İspanya
- İsveç
- Lihtenştayn
- İzlanda
- Norveç
Ek olarak Ocak ayında Çin’deki modellerin güncellemeyi almaya başladığını unutmayalım. Çin dışında bu ülkelerde satın alınan Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro modelleri de yeni Android sürümüne kavuşmuş oldu. Aynı zamanda güncelleme içeriğinde Şubat 2021 güvenlik yaması da yer alıyor. Ek olarak şu anda yayınlanan güncelleme MIUI 12.5 ile değil, MIUI 12.1 ile birlikte geliyor. Yani telefonlar MIUI cephesinde bir değişim yaşamıyor.
Bu güncelleme ile birlikte Çin’deki adıyla Mi CC9, Mi CC9 Pro ve global pazardaki adıyla Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro Android cephesinde miladını tamamlıyor. Bu modeller önümüzdeki dönemlerde yeni Android güncellemesi almayacak. Hatırlarsanız telefonlar ilk olarak Android 9 ile tanıtılmış, sonrasında ise Android 10‘a güncellenmişti. Bunların dışında önümüzdeki günlerde gerek global pazarda, gerekse Rusya pazarında telefonların Android 11‘e güncellenmesi bekleniyor.
Xiaomi Mi Note 10 Serisinin Özellikleri
6.47 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüklü AMOLED ekranlar ile tanıtılan Xiaomi Mi Note 10 ve Note 10 Pro, Snapdragon 730G’den güç alıyor. Arka tarafta 108MP + 12MP + 8MP + 20MP + 2MP çözünürlükte beş kamera bulunurken, ön kamera 32MP çözünürlükte. Ek olarak pil tarafı 30W hızlı şarj ve 5.260 mAh kapasite ile destekleniyor. Yine ek olarak iki model arasındaki fark RAM ve ufak çaplı da olsa kamera tarafında boy gösteriyor.
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Genel
Microsoft Word yeni işlevi özellikle yavaş yazanların işine gelecek
Microsoft firması Word uygulaması için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Yeni işlev kullanıcıların daha hızlı ve daha kolay metin oluşturmalarına yardımcı olacak.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Firmanın yaptığı ürün haritası paylaşımına göre Word için yeni bir metin tahmini özelliği geliyor. Böylelikle firma kullanıcıya yazacağı şeyin tahmin edilmesiyle zaman kazandırmak amacı içerisinde.
Güncelleme uygulamalara dağıtıldığı zaman Microsoft Word, kullanıcı yazı yazarken anlık olarak yazı tahmini yapacak. Bu öneriler ise yazım tamamlanana, TAB ile onaylanana ya da ESC’yle reddedilene kadar gri kalacak. Microsoft firmasına göre bu işlev kişinin yazı şekillerine adapte olup zamanla gelişecek. Aynı zamanda telaffuz ve gramer hatalarını da azaltmaya yardımcı olacak.
Üretkenlik alanında önemli bir süre lider olarak kalan Microsoft için; kullandığı üyelik modelinin etkisi ve Google Workspace yükselişiyle önemli bir rekabet söz konusu olmuştu. Şimdi de Google Docs üzerinde bir süredir olan özellik Microsoft uygulamasına da gelmiş olacak.
Ayrıca yakın zamanda tanıtılan Office 2021 de muhtemelen önceki 2019 versiyonunun üzerine bazı yenilikler katacak. Bu konuda firma şimdilik fazla bilgi vermemeyi tercih etse de; Office 2021’in 5 yıl boyunca destek alacağını ve fiyatın aynı kalacağını onayladı.
Bahsettiğimiz metin tahmini özelliği ise şimdilik hala gelişim aşamasında. Ancak gelecek ayın sonlarına doğru Windows uygulamasının kullanıcıları için gelmesi planların içerisinde. Onun dışında internet ve macOS uygulamaları için ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.
Genel
MediaMarkt’ta Stokları Eritiyoruz Kampanyası Devam Ediyor!
Akıllı telefonlardan televizyonlara, küçük ev aletlerinden beyaz eşyalara kaçırılmayacak fırsatlar ve kampanyalar MediaMarkt’ta. Şubat ayının son haftasına girilirken teknoloji ihtiyacınız MediaMarkt’ta sizleri bekliyor.
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Kampanya kapsamında birçok ürün mevcut. İhtiyaca uygun ürünü bulmak hiç zor değil. Bizler kampanyanın öne çıkan tekliflerini aşağıdaki gibi listeledik. Ancak siz her zamanki gibi kendinize uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz.
Kampanyada öne çıkan ürünler:
Samsung Galaxy A51 128 GB
Orta seviyede Samsung’un iddalı telefonlarından olan M51 delik çentiği sayesinde tam ekran keyfini sizlere veriyor. Ayrıca 6.5 inçik ekranı ile birlikte 4000 mah bataryaya sahip. Siz de bu telefon tam bana göre diyorsanız kampanya dahilinde 3147TL’lik fiyat etiketi ile buradaki linkten satın alabilirsiniz.
Philips 126 Ekran Ambilight Android Smart 4K TV
Evinizde yeni bir televizyona ihtiyacınız mı var? Ayrıca yeni teknolojileri de içerisinde barındırsın diyorsanız Philips’in bu modeline bakmanızda fayda var. 50” lik ekranı, Dolby desteği, android tv desteklemesi ve 5847TL’lik fiyatıyla tercihi sebebi bir model. Siz de bu ürünü incelemek ve satın almak istiyorsanız buradaki linke bakabilirsiniz.
Seagate Expansion 2 TB Harici Hard Disk
Birçok veriyi saklamaya ve yedeklemeyi sıklıkla yaptığımız bu günlerde ihtiyacımız olan şey bir harici bellek. Sizde böyle bir ürün arıyorsanız eğer 2TB hafıza sunan Seagate Expansion modeli boyutu ve 447TL’lik fiyatıyla belki de aradığınız ürün. Ek olarak taşınması kolay olan bu ürünü sizde satın almak istiyorsanız buradaki linke bakabilirsiniz.
Ayrıca kampanya 26 Şubat tarihine kadar farklı tekliflerle devam edecek. Hem MediaMarkt mağazalarında hem de internet sitesi üzerinde geçerli olacak. Ek olarak genel kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Bu haber MediaMarkt’ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
Forumdan Son Mesajlar
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