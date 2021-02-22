Spotify, yüksek kaliteli müzikler için HiFi’yı duyurdu

Dünyanın en popüler dijital müzik platformlarından birisi olan Spotify, merakla beklenen “yüksek kaliteli müzik” aboneliği Spotify HiFi’yı duyurdu. Yüksek kaliteli müzik deneyimi için normal abonelik dışında ekstra ücret gerekiyor.

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Spotify, sonunda yüksek kaliteli müzik dinlemek için yeni abonelik özelliğini açıyor. Spotify HiFi abonelik olarak isimlendirilen paketle kullanıcılar “kayıpsız ve yüksek kaliteli müzik keyfi” yaşayacaklar.

Uzun zamandır Apple Music tarafıyla beraber gelmesi beklenen ancak gelmeyen HiFi paketi, firmanın açıklamasına göre kişilere “CD kalitesinde kayıpsız müzik” getiriyor. Bunun için çok özel ekipmanlara da gerek bulunmuyor. Yani bu paket ile her zaman dinlediğimiz müzikler çok daha iyi hale gelecek, elbette yüksek kaliteli ürünlerde alınan zevk katlanacak.

Özellikle Spotify Connect özellikli hoparlörler dahil olmak üzere Spofity Hi-Fi birçok cihazda çalışacak. Şirket sadık müşteri kitlesini diğer platformlara kaptırmama adına bu denli değişiklik planladığı belirtiliyor.

HiFi paketin henüz ne kadar olacağı bilinmiyor ancak rakamın aşırı uygun olması beklenmiyor. Rakiplerde durum Amazon için aylık 15 dolar, Tidal içinse 20 dolar seviyesinde yer alıyor. Spotify’ın bu ücretlerin daha altından piyasaya giriş yapması muhtemel.

Son olarak geçtiğimiz günlerde popüler dijital müzik platformu Spotify; 2020 yılının son çeyreği için mali durum raporunu açıklamıştı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda; geçtiğimiz yılın son üç aylık periyodunda 25 milyon aktif abone daha kazandı. Böylelikle Spotify’ın aktif kullanıcı sayısının 345 milyona ulaştı.

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