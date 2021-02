Apple Music yeni özelliklere kavuşuyor

Bugün iOS 14.5‘in önceki sürümlerinde görülmeyen yeni bir özellik ortaya çıktı. Apple Music aboneleri artık şarkı sözlerini metin mesajı olarak gönderip, istedikleri şarkı sözlerin bulunduğu kısmı ses klibi olarak paylaşabiliyor.

İlginizi çekebilir: Apple küçük telefon konusunda ısrarcı: iPhone 13 Mini yolda!

Apple, iOS ve iPadOS 14.5 Beta 2 güncellemesini geliştiriciler için Salı günü yayınlamıştı. Önemli bazı yeni eklemeler olsa da, Beta 1’e göre çok büyük farklılıklar sunulmamıştı.

Aslında iOS 14.5 Beta 2 sürümünde Apple Music’te yapılan değişiklikler sadece küçük kozmetik ayarlar ve şarkıları sıraya koymak için ek arayüz hareketleriydi. Ancak bugün, geliştirici Federico Viticci iOS 14.5’in önceki sürümlerinde görülmeyen yeni bir özellik keşfetti. Keşfedilen özelliğe göre, Apple Music aboneleri artık şarkı sözlerini metin mesajı olarak gönderebiliyor. Bunun yanında istenilen şarkı sözlerinin bulunduğu kısmı ses klibi olarak da paylaşabiliyor.

Amazing feature in iOS 14.5 beta 2: you can now share lyrics from Apple Music.

Long-press any line in real-time lyrics to share. There is support for Instagram stories and even iMessage cards, which will play that specific part of the song in Messages. pic.twitter.com/LbsLK60Tr3

— Federico Viticci (@viticci) February 17, 2021