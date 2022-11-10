Spotify, kullanılabilirlik ve çevrimdışı dinleme ile ilgili geliştirmelerin yanı sıra yeniden tasarlanan Apple Watch uygulamasına ilişkin ayrıntıları da duyurdu. Güncelleme ayrıca daha büyük albüm kapağı ve ek animasyonlar ekleyerek görselleri de iyileştiriyor. Spotify kısa bir süre önce müzik ve podcast’ler için ana ekranını yeniden tasarlamıştı. Yeni güncellemeleri aşağıda detaylı olarak inceleyelim:

Apple Watch’ta yeni Spotify deneyimi

Spotify bugünden itibaren Apple Watch dinleme özelliğini geliştiriyor. Kullanıcılar artık Kitaplığınız’da favori müziklerine ve podcast’lerine göz atıp seçebiliyor ve saatten daha hızlı müzik indirebiliyor.

Yeni özellikler arasında daha büyük çizimler, animasyonlar ve bir şarkıyı beğenmek için kaydırma özelliği yer alıyor. Mavi bir nokta ile işaretlendikleri için favori yapımcılarınızın yeni bölümlerini asla kaçırmayacaksınız.

Güncellemeler ve İyileştirmeler

Ayrıca Fire TV Omni QLED Serisi TV’ye, gün boyunca yararlı bilgileri proaktif olarak gösteren ve en sevdiğiniz müziklere ve Spotify önerilerine eller serbest erişim sağlayan yepyeni bir ortam deneyimi getiriyor.

Diğer güncellemeler arasında, Delta ile işbirliği içinde müzik küratörlüğü yapan Spotify’ın “Tap on Ray-Ban Stories” ile “Wear your shades” yer alıyor.

Kullanılabilirlik

Yeni güncelleme, iOS uygulamasında yenilenmiş bir Apple Watch deneyimi için bugün kullanıma sunuluyor.