Dünyanın en büyük müzik servisi haline gelen Spotify, ücretsiz seçeneğiyle de fazlasıyla tercih ediliyor. Her ne kadar ana kitlesi aylık ödeme yapan aboneleri olsa da ücretsiz kullanan aboneleri için reklam yayınlama ve sadece rastgele şarkı çalma hakkı vermesiyle de farklı bir ücretsiz servis sunmakta idi.

Spotify ücretsiz versiyonunda yeni dönem

Şimdi ise bu ücretsiz servisinde değişikliğe gidiliyor. Henüz nasıl olacağına dair bilgi vermese de genel olarak şartlarının hafifletileceği bekleniyor. Ayrıca bu değişim ile daha Spotify kullanmamış kişileri de böylece ücretsiz servisi ile kendine çekeceği amaçlanıyor. Önümüzdeki haftalarda beklenen değişiklik ile bakalım Spotify kullanıcılarında bir artış olacak mı, göreceğiz.