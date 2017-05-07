Spotify’ın QR Kod Özelliği ile Şarkı Paylaşmak Daha Kolay

Spotify mobil uygulaması üzerinden anında müzik yayını ya da şarkı paylaşmaya yarayacak olan QR kod özelliğini kullanıma açmaya hazırlanıyor.

Spotify’un bu özelliği Messenger, Snapchat ve Twitter’da ki kod ile arkadaş ekleme sistemine benziyor. QR benzeri kod ile artık kullanıcılar çok daha hızlı bir şekilde paylaşım yapabilecek.

Bu özellik geçtiğimiz ay servisin Twitter’daki destek hesabı @SpotifyCares paylaşımı ile görmüştü. Az sayıda kullanıcı uygulamalarının profil bölümünde kare kod olduğunu belirtmişti. Bu kodlar ile servis üzerinden arkadaş eklemek mümkün. 10 Nisan tarihinde yeni özellik Spotify Scannables adı ile yayınlamıştı. Özelliğin masaüstü uygulamasına ne zaman geleceği ise henüz belli değil.