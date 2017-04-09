Spotify Kendi İyiliği İçin Bazı İçerikleri Ücretsiz Kullanıcılara Kısıtlıyor

Spotify hizmete başladığından beri servise hem ücretli hem de ücretsiz kayıt olan kullanıcılar aynı içeriğe erişebiliyor ancak ücretsizler reklam dinliyor.

Spotify’ın bu adil sistemi yakında plak şirketlerinin baskısı ile değişecek gibi gözüküyor. Büyük plak şirketleri sanatçılarının içeriklerinin reklam destekli ücretsiz kullanımda olmasını istemeyebiliyor. Taylor Swift’in şarkıları sırf bu yüzden dolayı platformdan kalkmıştı. Swift içeriği kalkan tek şarkıcı değil.

Platform’un Universal ile yaptığı yeni anlaşmaya göre artık bu şirkete bağlı olan sanatçıların albümleri ilk iki hafta boyunca sadece ücretli kullanıcılara sunulacak. Tabii hepsi değil sadece şirketin seçtiği albümler. Diğer taraftan yeni single şarkılar servisteki tüm kullanıcıya sunulmaya devam edecek. Yani Katy Perry yeni bir şarkı çıkardığında herkes Twitter’da konuşurken siz olaylardan habersiz kalmayacaksınız ancak albüm çıkardığında servisi ücretsiz kullanıyorsanız bu albümü iki hafta sonra dinleyebileceksiniz.

Universal bu isteği dayatan tek plak şirketi değil. Spotify yakında Sony ve Warner and Music Group ile sözleşme yenilecek ve muhtemelen bu şirketlerde aynı şeyi isteyecek. Diğer taraftan servisi ücretli kullananlar için herhangi bir değişiklik olmayacak.