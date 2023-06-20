Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin, kendi cihazları için geliştirdiği MIUI 15 arayüz yazılımının Kasım ayında yayınlanması planlanıyor. Bazı kaynaklara göre, MIUI 15 güncellemesini almayacak olan Xiaomi cihazlarının listesi ortaya çıktı. Şu an için MIUI 15 hakkında çok fazla ayrıntı bulunmasa da, resmi olmayan bir liste yayınlanmış durumda. İşte MIUI 15 güncellemesini alacak ve almayacak olan bazı akıllı telefonlar!

MIUI 15 Xiaomi Telefonları Coşturabilir!

Listeye geçmeden önce, MIUI 15 hakkında bildiklerimizi gözden geçirelim. Spekülasyonlara göre MIUI 15’teki en göze çarpan değişikliklerden biri yeni tasarım dili olacak. Xiaomi, MIUI için yeni bir tasarım dili üzerinde çalışıyor ve bunun Android 12’de tanıtılan Material You tasarım diline dayanması bekleniyor.

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Yeni Material You tasarım dili, kullanıcıların telefonlarının arayüzünün görünümünü ve verdiği hissi farklı renk ve temalarla özelleştirmesine olanak tanıyor. Xiaomi bunu bir adım öteye götürebilir ve kullanıcıların kullanıcı arayüzünün yazı tipleri ve simgeler gibi daha fazla özelliğini özelleştirmesine izin verebilir.

MIUI 15’in bir diğer önemli odak noktası ise muhtemelen performans ve pil ömrü olacak . Xiaomi, MIUI kod tabanını optimize etmek için çalışıyor ve şirket, MIUI 15’in her zamankinden daha duyarlı ve akıcı olacağına söz veriyor. Ek olarak, MIUI 15, bir dizi yeni güç tasarrufu özelliği sayesinde pil açısından daha verimli olabilir. Şimdi lafı fazla uzatmadan güncellemeyi alacak ve alamayacak telefonların sızdırılan listesine geçelim.

MIUI 15 güncellemesini alması beklenen cihazlar:

Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra / Mi 10S

Mi 10T / Pro

Redmi K30S / Redmi K30 Pro

POCO F2 Pro

POCO X3 / POCO X3 NFC

Redmi Note 10 / Redmi Note 10 Lite

Redmi A1 / Redmi A1+

POCO C40 / POCO C50

Redmi 10 Power / Redmi 10C / Redmi 10A / Redmi 10

Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Max / Redmi Note 9S

MIUI 15 güncellemesini almayacağı söylenen cihazlar:

Mi 10 Lite 5G / Youth / Mi 10T Lite / Mi 10i 5G

Redmi K30 / Redmi K30 5G / Redmi K30 Racing / Redmi K30i

Redmi Note 9 / Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T

Redmi 10X / 5G

Redmi 9 / Redmi 9C / Redmi 9A / Redmi 9 Prime / Redmi 9i / Redmi 9 Power / Redmi 9T

POCO M2 / Pro

POCO M3

POCO X2

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu listedeki cihazlardan birini kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!