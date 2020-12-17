Spotify Epic Games Store’a eklendi!

NASA, Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile oldukça büyük bir anlaşma imzaladı. Tarihte benzeri olmayan bu anlaşma ile ilk defa ABD dışından bir astronot Ay’ın yörüngesine girecek.

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Covid–19 virüsü, dünyayı kasıp kavururken bir yandan da hayat hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Hatta uzay çalışmaları bile son hızıyla sürüyor. Son olarak, NASA ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) beraber uzaya çıkmak için bir anlaşma yaptı.

NASA ve Kanada uzaya çıkıyor

Space.com’a göre, anlaşma Kanada Uzay Ajansı’nın, NASA yaklaşan Artemis 2, Ay görevinde yardım edecek. Bunun karşılığında NASA, CSA’ye bir koltuk verecek. Böylelikle bir Kanada astronotu, Artemis 2 ay projesine dahil olacak. Bu anlaşma, gelecekte yapılacak mürettebatlı Uzay keşifleri için de oldukça önemli.

Dostça davranmak

CSA, Artemis 2 görevi için gerekli olan robotlar ve teknolojiler konusunda yardımcı olma karşılığında, bir Kanada astronotunun Artemis 2 görevine dahil olmasını kabul etti. Artemis 2 görevi, NASA ’nın yeni Orion uzay aracını test edecek. Daha sonrasında ikinci aşamada ise, NASA’nın Lunar uzay istasyonunda kullanılacak. Bu Kanada’yı, ABD’nin ardından derin uzaya astronot gönderen ikinci ülke yapacak. Kanada İnovasyon, bilim ve endüstri bakanı, çarşamba günü yapılan basın toplantısında “Derin uzaya çıkacak ilk Kanadalı “açıklamasında bulundu.

Apollo Benzetmesi

Aynı etkinlikte, CSA astronotu David Saint Jaques, Artemis 2 görevini 1968 yılında NASA tarafından yapılan Apollo 8 görevine benzetti. Apollo 8, o dönem Ay’a iniş öncesinde yapılan benzer bir test gerçekleştirmişti. Bu görevin temel amacı, uzay aracını test etmek ve navigasyon becerilerini sınamak.

Gelişmeler için takipte kalın…