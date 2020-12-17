Genel
Spotify Epic Games Store’a eklendi!
Spotify artık Epic Games Store üzerinden indirilebilir. Dünyaca ünlü müzik uygulaması artık Epic Games Store üzerinden kütüphaneye eklenebilir.
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Spotify Music artık Epic Games Launcher’da
Epic Games, kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana oyuncuların ilgisini çeken işlere imza atan firma, bünyesine oyun dışı uygulamalar da eklemek için çalışmalara başladı. Dünyaca ünlü müzik platformu olan Spotify uygulamasını ekleyen firma, bu sayede oyuncuların Epic Games Launcher‘ından çıkmamasını sağlamayı hedefliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Epic Games yetkilileri, ilerleyen zamanlarda daha fazla bu tarz uygulamayı bünyelerine katarak oyuncular ve geliştiriciler için güçlü bir platform olmak istediklerini belirttiler.
Abonelik ve üyelik sistemlerinin satılmadığı mağazada kullanıcılar kütüphanelerine Spotify uygulamasını ekleyerek kendi hesapları üzerinden oyun sırasında ilave bir yer açmadan müzik dinlemeyi başarabilirler. Bunun dışında eklenecek diğer uygulamalar da merakla beklenirken, Epic Games Store üzerinde kış indirimleri de başladı. Bugünden itibaren on beş gün boyunca daha önceden belirlenen on beş oyunu bedava verecek olan Epic Games, bir müddet daha adından söz ettirecek gibi gözüküyor. İlk olarak Cities: Skylines oyununu hayranlarına bedava sunan firmanın bir sonraki oyunu da merakla bekleniyor. Bakalım Epic Games, ilerleyen zamanlarda oyuncuları memnun edecek hangi hamleleri bizlere sunacak merakla bekliyor olacağız.
Genel
NASA Kanada’yı uzaya götürecek
NASA, Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile oldukça büyük bir anlaşma imzaladı. Tarihte benzeri olmayan bu anlaşma ile ilk defa ABD dışından bir astronot Ay’ın yörüngesine girecek.
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Covid–19 virüsü, dünyayı kasıp kavururken bir yandan da hayat hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Hatta uzay çalışmaları bile son hızıyla sürüyor. Son olarak, NASA ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) beraber uzaya çıkmak için bir anlaşma yaptı.
NASA ve Kanada uzaya çıkıyor
Space.com’a göre, anlaşma Kanada Uzay Ajansı’nın, NASA yaklaşan Artemis 2, Ay görevinde yardım edecek. Bunun karşılığında NASA, CSA’ye bir koltuk verecek. Böylelikle bir Kanada astronotu, Artemis 2 ay projesine dahil olacak. Bu anlaşma, gelecekte yapılacak mürettebatlı Uzay keşifleri için de oldukça önemli.
Dostça davranmak
CSA, Artemis 2 görevi için gerekli olan robotlar ve teknolojiler konusunda yardımcı olma karşılığında, bir Kanada astronotunun Artemis 2 görevine dahil olmasını kabul etti. Artemis 2 görevi, NASA ’nın yeni Orion uzay aracını test edecek. Daha sonrasında ikinci aşamada ise, NASA’nın Lunar uzay istasyonunda kullanılacak. Bu Kanada’yı, ABD’nin ardından derin uzaya astronot gönderen ikinci ülke yapacak. Kanada İnovasyon, bilim ve endüstri bakanı, çarşamba günü yapılan basın toplantısında “Derin uzaya çıkacak ilk Kanadalı “açıklamasında bulundu.
Apollo Benzetmesi
Aynı etkinlikte, CSA astronotu David Saint Jaques, Artemis 2 görevini 1968 yılında NASA tarafından yapılan Apollo 8 görevine benzetti. Apollo 8, o dönem Ay’a iniş öncesinde yapılan benzer bir test gerçekleştirmişti. Bu görevin temel amacı, uzay aracını test etmek ve navigasyon becerilerini sınamak.
Gelişmeler için takipte kalın…
Genel
Microsoft, Github sitesinden rahatsız edici çerezleri kaldırıyor
Microsoft, Github internet sitesinde kabul etmeniz ya da reddetmeniz için size sunulan çerez şeridini kaldırıyor. Bu sayede gerekli olmayan çerez bildirimleri kullanıcılara sunulmayacak.
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Github kullanıcılara gereksiz çerez sunmayacak
Github, özellikle yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan bir sürüm kontrol ve kaynak kod yönetim sistemi olarak tanımlanabilir. Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılara siteye girdiklerinde “çerezleri kabul et” seçeneği ile daha az karşılaşacak.
Yazılım geliştirme sürecinde geliştiriciler için en önemli konulardan biri de elbette gizlilik ve hız. Github sitesinin siteye girişte çerezleri kabul et ya da etme seçeneklerini sunması site performansı ve hızı açısından negatif bir duruma yol açıyordu. Elbette gizlilik noktasında da geliştiriciler açısından olumsuzluklara yol açıyordu. Platform yönetimi bu durumun farkına varıp bu sorunu çözme noktasında önemli bir adım attı.
Github Ceo’su Nat Friedman, “Github’da geliştiricinin gizliliğini korumak istiyoruz ve çerez afişlerini oldukça rahatsız edici buluyoruz. Bu yüzden bir çözüm aramaya karar verdik ve çok geçmeden bir çözüm yolu bulduk: Gereksiz tüm çerezleri kaldırmak!” şeklinde bir açıklama yaptı. Microsoft tarafından yapılan bu hamle aslında yalnızca basit bir çerez kaldırma hamlesi değil. Bu, sitenin üçüncü taraf analitik hizmetlerine herhangi bir bilgi göndermediği anlamına geliyor.
AB, çerez izni politikaları üzerinde çalışıyorken Github kendi çözümünü çoktan devreye sokmuş durumda. Dileriz tüm internet siteleri bu politikaya ayak uydurur ve sinir bozucu çerezler gizliğimizi ve performansımızı negatif etkilemeden gezinmeye devam edebiliriz.
Genel
Samsung Galaxy Tab S7 Lite ve Tab S7 Lite Plus yolda
Güney Koreli akıllı telefon devi Samsung, tablet piyasasında kalmaya devam ediyor. Samsung Galaxy Tab S7 Lite ve Tab S7 Lite Plus, çok yakında çıkışını yapabilir.
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Samsung, Android tabanlı akıllı cihazlar üretmeye devam ediyor. Güney Koreli şirket, akıllı telefonlarının yanı sıra tablet piyasaya sürmeye devam ediyor. Normal zamanda pazar payı olukça daralan Android tabletler, Covid-19 ile yeniden yükselme potansiyeline sahip. Apple tarafından hâkim olunan tablet pazarı, tüketicilerin pandemi sebebiyle değişen ihtiyaçlarından dolayı Android için genişleyebilir. Samsung da bu durumdan yararlanmak için iki yeni Samsung Galaxy Tab S7 lite tabletlerini tanıtabilir.
İki yeni Samsung Galaxy Tab S7 Lite yolda
GalaxyClub tarafından ortaya atılan iddiaya göre Samsung Galaxy Tab S7 lite ve S7 lite Plus adında farklı ekran boyutlarına sahip iki yeni cihaz üzerinde çalışıyor. Site ekranların tam olarak hangi boyutta olduğu bilgisine sahip değil. Ancak orijinal Galaxy Tab S7, baz alınacaksa tahmini 11 inç ile 12,4 inç arasında olacağı düşünülüyor. Şu an için bu ürünlerin geliştiriliyor olması dışında başka bir sızıntı da mevcut değil. Galaxy Tab S6 Lite, geçtiğimiz yılın Nisan ayında duyurulmuş ve Mayıs ayında raflarda yerini almıştı. Benzer bir mantıkla Tab S7 Lite serisi için de 2021 Nisan, Mayıs aylarında çıkış tarihi beklemek yanlış olmaz.
Android tabletler hala zayıf
Samsung, Huawei, Lenovo gibi büyük markalar hala Android tabletler yapmaya devam ediyor. Ancak Android tabletlerin büyük bir eksiği var. En büyük rakipleri iPad, aynı zamanda tam bir içerik üretim aracı olarak hem de içerik tüketim aracı olarak kullanılabiliyor. Aynı anda hem güçlü donanım hem de güçlü yazılım desteği sunan bu cihazlara karşılık Android cephesi, donanım olarak kısmen güçlü cihazlar çıkarsa da yazılım anlamında yanına yaklaşamıyor. Sadece tüketmek üzerine kurulu Samsung Galaxy Tab serisi gibi cihazlar, çoğunlukla küçük çocuklara oyun oynatmak ve YouTube üzerinden video izletmek için kullanılıyor. Umarız bu durum yakın zamanda değişir ve iPad kalitesinde Android tabletler, görmeye başlarız.
Gelişmeler için takipte kalın…
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