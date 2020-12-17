Fitbit, Google tarafından satın alındı, işlem AB onayına hak kazandı

Apple, yeni ortaya çıkan iki patent başvurusuna göre Apple Watch’a Touch ID ve ekran altı kamera eklemenin yollarını araştırıyor.

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İlk patent Touch ID!

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından onaylanan ilk patent, “Kapalı düğmeli biyometrik algılama sistemine sahip elektronik cihaz” olarak adlandırıldı.

Yani kısaca patent, “Touch ID” parmak izi tarayıcısının Apple Watch’un yan düğmesine nasıl entegre edilebileceğini ve hangi pratik amaçlara hizmet edebileceğini açıklıyor.

Aslında şirketin, Apple Watch’a neden Touch ID eklemek istediğini anlamak oldukça kolay. Cihaz şu anda, izinsiz girişleri sadece klasik bir ekran parolasıyla engelliyor ve bilekten çıkarılıncaya kadar parolayı tekrar sormuyor. Biyometrik kimlik doğrulama, Apple Watch kullanıcılarına aygıtı takarken veya bir Apple Pay işlemi gerçekleştirirken çok daha kolay ve üstün bir güvenlik düzeyi sağlayacak.

Uygulama, 4. nesil iPad Air’de tanıtılan Güç Düğmesi tabanlı Touch ID sensörüne son derece benziyor. Bu da teknolojinin zamanla küçüldüğünü ve Apple’ın diğer cihazları için de bu teknolojiyle yakından ilgilenmeye devam ettiğini gösteriyor.

Ekran altı kamera!

Tespit edilen ikinci patent ise, “İki katmanlı ekranlara sahip elektronik cihazlar” olarak adlandırılıyor. Patentte, yalnızca ihtiyaç duyulduğunda harici olarak görülebilen bir kamera ve flaş içerecek şekilde ekranın nasıl katmanlandırılabileceği anlatılıyor.

İki katmanlı ekran teknolojisi, iPhone gibi Apple’ın diğer cihazları için de oldukça kullanışlı bir özellik. Bu teknoloji sayesinde şirket, çentik sorununu belki de tamamen ortadan kaldırabilir. Ancak ilginç bir şekilde, patentte sadece Apple Watch’un adı geçiyor.

Patentler, Apple’ın Apple Watch için gelecek planlarını kesin olarak ortaya koymasa da, şirketin neyi araştırıp geliştirdiği konusunda bir fikir veriyor. ‌Apple Watch’a Touch ID‌ ve bir kamera eklemek şüphesiz ki mevcut modellere göre büyük bir yükseltme sunacaktır.

Yakın zaman içinde Apple Watch’a Touch ID ve kamera eklenip eklenmeyeceği henüz belli değil, ancak Apple’ın bunları gelecekte bir noktada uygulayacağını hayal etmek hiç de zor gözükmüyor.