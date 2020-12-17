Giyilebilir Teknoloji
Fitbit, Google tarafından satın alındı, işlem AB onayına hak kazandı
Avrupa Birliği, Google’ın, sağlıklı yaşam ve fitness odaklı akıllı saat üreticisi Fitbit’i 2.1 milyar dolara satın almasını onayladı. Google, Kasım 2019’da planını duyurmuş ve donanım bölümünü geliştirmekte faydalanacağını belirtmişti.
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Fitbit firmasını biraz tanıyalım
Son dönemin en gözde akıllı saat üreticilerinden biri olan Fitbit, 2007 yılında James Park ve Eric N. Friedman adlı girişimciler tarafından giyilebilir cihazlar sunmak için kuruldu. Kendilerini, insanların yaşamlarını kolaylaştırmaya yardımcı olan ürünler geliştiren, sağlık ve zindeliğe adanmış bir ekip olarak tanımlıyorlar. Firma Versa, Ionic, Charge 2, Alta HR, Ace, Flex 2 gibi ürünleriyle öne çıkıyor. Bu cihazlarla attığınız adım, kat ettiğiniz mesafe, kalp atış hızınız gibi verileri elde edebilirsiniz.
Google, AB’ye hangi taahhütleri verdi?
Google’ın, bu satın almayla giyilebilir fitness cihazlarına geçişi için Avrupa Birliği’nin antitröst yasaları hakkındaki endişelerini hafifletmek amacıyla hangi tavizleri verdiği de ortaya çıkmaya başladı. Firmanın giyilebilir sağlık ekipmanlarından elde ettiği verileri, gereklilik durumunda yenilenme olasılığı ile birlikte 10 yıllık bir süre için reklam amaçlı kullanmayacağını ve bu alandaki diğer android cihaz üreticilerine giyilebilir cihazların android telefonlarla çalışması için gereken yazılım araçlarını ücretsiz sağlamayı taahhüt ettiği bilgisine ulaşıldı. AB’nin konuyla ilgili nihai kararını vermek için 8 Ocak’a kadar süresi bulunuyor.
Fitbit hisseleri, bu satın almayla birlikte %1.5 kadar yükseldi. Hisseler 2 sent yükselerek 7.25 dolardan işlem gördü. Google‘ın bu satın almayla birlikte ne gibi özelliklerle donatılmış bir Fitbit modeli tanıtacağını merakla bekliyoruz.
Aksesuar
Apple, iki harika patent daha aldı!
Apple, yeni ortaya çıkan iki patent başvurusuna göre Apple Watch’a Touch ID ve ekran altı kamera eklemenin yollarını araştırıyor.
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İlk patent Touch ID!
ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından onaylanan ilk patent, “Kapalı düğmeli biyometrik algılama sistemine sahip elektronik cihaz” olarak adlandırıldı.
Yani kısaca patent, “Touch ID” parmak izi tarayıcısının Apple Watch’un yan düğmesine nasıl entegre edilebileceğini ve hangi pratik amaçlara hizmet edebileceğini açıklıyor.
Aslında şirketin, Apple Watch’a neden Touch ID eklemek istediğini anlamak oldukça kolay. Cihaz şu anda, izinsiz girişleri sadece klasik bir ekran parolasıyla engelliyor ve bilekten çıkarılıncaya kadar parolayı tekrar sormuyor. Biyometrik kimlik doğrulama, Apple Watch kullanıcılarına aygıtı takarken veya bir Apple Pay işlemi gerçekleştirirken çok daha kolay ve üstün bir güvenlik düzeyi sağlayacak.
Uygulama, 4. nesil iPad Air’de tanıtılan Güç Düğmesi tabanlı Touch ID sensörüne son derece benziyor. Bu da teknolojinin zamanla küçüldüğünü ve Apple’ın diğer cihazları için de bu teknolojiyle yakından ilgilenmeye devam ettiğini gösteriyor.
Ekran altı kamera!
Tespit edilen ikinci patent ise, “İki katmanlı ekranlara sahip elektronik cihazlar” olarak adlandırılıyor. Patentte, yalnızca ihtiyaç duyulduğunda harici olarak görülebilen bir kamera ve flaş içerecek şekilde ekranın nasıl katmanlandırılabileceği anlatılıyor.
İki katmanlı ekran teknolojisi, iPhone gibi Apple’ın diğer cihazları için de oldukça kullanışlı bir özellik. Bu teknoloji sayesinde şirket, çentik sorununu belki de tamamen ortadan kaldırabilir. Ancak ilginç bir şekilde, patentte sadece Apple Watch’un adı geçiyor.
Patentler, Apple’ın Apple Watch için gelecek planlarını kesin olarak ortaya koymasa da, şirketin neyi araştırıp geliştirdiği konusunda bir fikir veriyor. Apple Watch’a Touch ID ve bir kamera eklemek şüphesiz ki mevcut modellere göre büyük bir yükseltme sunacaktır.
Yakın zaman içinde Apple Watch’a Touch ID ve kamera eklenip eklenmeyeceği henüz belli değil, ancak Apple’ın bunları gelecekte bir noktada uygulayacağını hayal etmek hiç de zor gözükmüyor.
Genel
Realme Watch S Pro tanıtım tarihi belli oldu!
Realme Watch S Pro modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Firma yeni akıllı saatini 23 Aralık tarihinde tanıtmayı planlıyor.
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Realme Watch S Pro 23 Aralık tarihinde tanıtılacak!
Akıllı saat piyasasına yeni katılımcılar gelmeye devam ediyor. Akıllı telefon üreten her firmanın kendi ekosistemini oluşturmak amacıyla çıkarttığı ürünler kullanıcılar tarafından da oldukça beğeniyle karşılanmakta. Bu firmalar arasında yerini alan Realme‘nin, yeni akıllı saati Watch S Pro modelini kullanıcılarının karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Firma tarafından yayınlanan posterler ile bizleri karşılayan akıllı saat, 23 Aralık tarihinde kullanıcılarının karşısına ilk kez çıkacak.
Presenting our first AMOLED Touchscreen Smartwatch with a bright and vivid display. Are you excited to meet #TheStylishNewPro?
Get ready to #MeetTheProTrendsetters at 12:30 PM, 23rd December on our official channels.
Know more: https://t.co/pYrHcQkUjq pic.twitter.com/vn2H6dzLoX
— realme Link (@realmeLink) December 15, 2020
Twitter üzerinden yapılan duyuru ile tanıtım tarihi açıklanan akıllı saat, 1.39 inçlik AMOLED ekrana sahip olacak. Her zaman açık ekran teknolojisinin yer alacağı öğrenilen cihaz, şarj konusunda ise oldukça iddialı. Firma, cihazın iki saatlik şarj ile tam on dört gün kesintisiz çalışabileceğini iddia ediyor. İçerisinde 15 farklı spor modu bulunan akıllı saat, nabız ve kandaki oksijen değerini ölçme gibi önemli sağlık yeniliklerini de bünyesinde bulunduracak. 5 ATM basınca kadar dayanıklılık gösteren akıllı saat tasarımsal anlamda günümüz cihazlarından farklı bir yeniliğe sahip değilmiş gibi gözüküyor. Bakalım firma yeni akıllı saati ile birlikte piyasada önemli bir alternatif oluşturmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Giyilebilir Teknoloji
Apple Watch, VO2 max ve kardiyo fitness seviyeniz için sizi uyaracak
iOS 14.3 ve watchOS 7.2 sürümleri tanıtıldı. Bu sürülerle birlikte VO2 max ve kordiyo fitness seviyenizi görüntüleyebilmeniz mümkün olacak. Apple kullanıcıları yalnızca kardiyo fitness seviyelerini görüntüleyebilmekle kalmayacak ayrıca değerleri istenmeyen seviyelere ulaşınca uyarı mesajı da alacaklar.
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Apple Watch VO2 max ölçümü de yapabilecek
Apple Watch, VO2 max seviyesini de ölçebilecek. VO2 max, egzersiz esnasında vücudunuzun kullanabildiği maksimum oksijen miktarını ifade ediyor. Değer ne kadar yüksekse vücudunuz oksijeni o kadar etkin kullanıyor ve kardiyovasküler fitness değeriniz de o kadar iyi demek anlamına geliyor. Düşük VO2 değeri ise diyabet, kalp hastalığı ve felç gibi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Ayrıca yeni sürümde, değerinizi diğer kullanıcılarınkilerle de yaş, cinsiyet, boy gibi çeşitli kategorilerde kıyaslayabileceksiniz.
Nasıl Çalışıyor
VO2 değeriniz en doğru şekilde egzersiz yaptığınız bir laboratuvar ortamında profesyonel ekipmanlar kullanılarak ölçülebiliyor. Ancak çeşitli fitness takip programları ve Apple Watch gibi akıllı saatler de bunun için kullanılabiliyor.
Apple Watch, kalp atış hızınızdaki değişikleri algılamak için optik kalp atış hızı sensörü kullanıyor. Aldığı değerleri, GPS verilerini kullanarak elde ettiği yaptığınız iş miktarıyla ilişkilendiriyor. Firma, algoritmaları geliştirirken elde ettiği sonuçları laboratuvar ortamında elde edilen gerçek değerlere yaklaştırmak için bir dizi ölçümlerde bulundu.
Bu özellikler birlikte Apple, kardiyo fitness araçlarını profesyonel bir şekilde bisiklet, koşu, yüzme gibi sporları yapmayanlar için daha da ulaşılabilir hale getirmiş oldu.
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