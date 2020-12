Fitbit, Google tarafından satın alındı, işlem AB onayına hak kazandı

Realme Watch S Pro modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Firma yeni akıllı saatini 23 Aralık tarihinde tanıtmayı planlıyor.

Akıllı saat piyasasına yeni katılımcılar gelmeye devam ediyor. Akıllı telefon üreten her firmanın kendi ekosistemini oluşturmak amacıyla çıkarttığı ürünler kullanıcılar tarafından da oldukça beğeniyle karşılanmakta. Bu firmalar arasında yerini alan Realme‘nin, yeni akıllı saati Watch S Pro modelini kullanıcılarının karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Firma tarafından yayınlanan posterler ile bizleri karşılayan akıllı saat, 23 Aralık tarihinde kullanıcılarının karşısına ilk kez çıkacak.

Presenting our first AMOLED Touchscreen Smartwatch with a bright and vivid display. Are you excited to meet #TheStylishNewPro?

Get ready to #MeetTheProTrendsetters at 12:30 PM, 23rd December on our official channels.

Know more: https://t.co/pYrHcQkUjq pic.twitter.com/vn2H6dzLoX

— realme Link (@realmeLink) December 15, 2020