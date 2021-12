Spotify 2021 Özetini Duyurdu!

Sene sonlarının bir klasiği haline gelen Spotify Wrapped ya da Türkçe adıyla Spotify Özeti, 2021 yılı için de en çok dinlenenleri paylaştı. Kullanıcılar https://spotify.com/wrapped adresinden kendi listelerine göz atabilecekken hem global hem Türkiye için enler belli oldu.

Spoitfy’ın kralı Bad Bunny

2021 yılında dünya genelinde en çok dinlenen sanatçı, 9,1 milyardan fazla dinlenmeyle Latin trap ve reggaeton müzik türünün son yıllarda öne çıkan ismi Porto Riko’lu sanatçı Bad Bunny oldu. Bad Bunny’den sonra dünya zirvesini sırasıyla Taylor Swift ve BTS takip etti. Böylece bu senenin dünya genelinde en çok dinlenen sanatçıları listesinde ilk defa bir K-pop grubu zirveye adını yazdırdı. Spotify’da 2021 yılında en çok dinlenen şarkılar listesinde 1,1 milyardan fazla dinlenmeyle zirvenin sahibi, Olivia Rodrigo’nun drivers license adlı şarkısı oldu. Zirvenin ilk üç sırasında yer alan diğer şarkılar ise sırasıyla; Lil Nas X’ten MONTERO (Call Me Your Name) ve The Kid LAROI ile Justin Bieber’in birlikte seslendirdikleri STAY oldu. 2021 yılında dünya genelinde en çok dinlenen albümlerde ise iki kadın sanatçı öne çıktı. Olivia Rodrigo’nun SOUR, Dua Lipa’nın Future Nostalgia albümleri listenin ilk iki sırasına yerleşirken, bu iki kadını Justin Bieber’ın justice albümü takip etti. 2021 yılında dünya genelinde en çok dinlenen podcast yayınlarında zirve değişmedi. The Joe Rogan Experience, listenin birinci sırasında yer alırken, Call Her Daddy ve Crime Junkie de listenin iki ve üçüncü sırasına yerleşti.

Türkiye’de yeniden lider Ezhel

2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı bu sene de değişmedi ve Ezhel 2021 yılında dördüncü kez üst üste Türkiye genelinde Spotify’da en çok dinlenen sanatçı oldu. Ezhel’i yine bir rap sanatçısı olan UZI ve hemen ardından ise yıllardır ilk beşteki yerini koruyan Sezen Aksu takip etti. Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar listesinde Sefo’dan Bilmem mi?, Madrigal’den Seni Dert Etmeler, UZI’den Krvn, Ezhel’den Bul Beni ve pop müziğin son yıllarda yükselen ismi Edis’ten Martılar adlı şarkılar yer aldı.

Türkiye’de 2021 yılının en çok dinlenen albümlerinde rap müziğin ağırlığı hissedildi. UZI’den Kan ve BEGE’den BEGEFENDİ albümleri zirvenin ilk iki sırasında yer aldı. Zirvenin üçüncü sırasına ise rock gurubu Duman’ın Belki Alışman Lazım adlı albümü yerleşerek, 2000’ler nostaljisini listelere taşıdı. Türkiye’de 2021 yılında en çok dinlenen podcast yayınlarında daha çok kişisel gelişim teması ön plana çıktı. Kendine İyi Davran ve Merdiven Altı Terapi gibi yayınlar, listenin bir ve ikinci sırasına yerleşirken, zirvenin üçüncü sırasında ise Sesli Kitap Dünyası yer aldı.

İşte 2021 yılı Spotify TOP listeleri:

2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar:

Ezhel UZI Sezen Aksu Duman cakal

2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen erkek sanatçılar:

Ezhel UZI cakal Batuflex Emir Can İğrek

2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar:

Sezen Aksu Zeynep Bastık Billie Eilish Lil Zey Sertab Erener

2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:

“Bilmem Mi?” – Sefo “Seni Dert Etmeler” – Madrigal “Krvn” – UZI ”Bul Beni” – Ezhel “Martılar” – EDIS

2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen albümler:

Kan – UZI BEGEFENDİ – BEGE Belki Alışman Lazım – Duman Özlüce Trap Boys – Reckol Made In Turkey – Murda

2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler:

Kendine İyi Davran Merdiven Altı Terapi Sesli Kitap Dünyası Mitolojik İnciler Fularsız Entellik

2021 yılında dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar:

Bad Bunny Taylor Swift BTS Drake Justin Bieber

2021 yılında dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:

“drivers license” – Olivia Rodrigo “MONTERO (Call Me By Your Name)” – Lil Nas X “STAY (with Justin Bieber)” – he Kid LAROI “good 4 u” – Olivia Rodrigo “Levitating (feat. DaBaby)” – Dua Lipa

2021 yılında dünya genelinde en çok dinlenen albümler:

SOUR, Olivia Rodrigo Future Nostalgia, Dua Lipa Justice, Justin Bieber =, Ed Sheeran Planet Her, Doja Cat

2021 yılında dünya genelinde en çok dinlenen podcast’ler: