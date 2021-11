Spotify, TikTok Benzeri Video Özelliğini Test Ediyor!

Spotify, TikTok’un başarılı tasarımına benzer bir video akışını deneyen en son uygulama oldu. iPhone için erken test yapısındaki yeni bir özellik, uygulamanın ön sayfasına eklenen yeni bir ‘Keşfet’ sekmesini ortaya koyuyor.

TikTok’un arayüzüne benzer şekilde, kullanıcıların hızlıca kaydırabileceği müzik video klipleri var. Özelliğin geniş bir sürüm için planlanıp planlanmadığı veya ana uygulamaya asla eklenemeyecek bir test olup olmadığı henüz belli değil.

İlk olarak, Twitter’da yeni sistemin olduğu kısa bir video paylaşan hashtag’in mucidi olarak kabul edilen Chris Messina tarafından keşfedildi.

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl

