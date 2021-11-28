Spotify, TikTok Benzeri Video Özelliğini Test Ediyor!

Spotify, TikTok’un başarılı tasarımına benzer bir video akışını deneyen en son uygulama oldu. iPhone için erken test yapısındaki yeni bir özellik, uygulamanın ön sayfasına eklenen yeni bir ‘Keşfet’ sekmesini ortaya koyuyor.

TikTok’un arayüzüne benzer şekilde, kullanıcıların hızlıca kaydırabileceği müzik video klipleri var. Özelliğin geniş bir sürüm için planlanıp planlanmadığı veya ana uygulamaya asla eklenemeyecek bir test olup olmadığı henüz belli değil.

İlk olarak, Twitter’da yeni sistemin olduğu kısa bir video paylaşan hashtag’in mucidi olarak kabul edilen Chris Messina tarafından keşfedildi.

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl — Messina.eth (@chrismessina) November 24, 2021

Messina, hikâyeyi ilk kez bildiren haber sitesi Techcrunch’a, yeni özelliğin TestFlight (Apple’ın uygulamaların erken benimsenen beta sürümlerine verilen ad) yapısında bulunduğunu söyledi. Twitter ve Facebook gibi birçok uygulama şirketi, bu tür özellikleri tüm kullanıcılara sunmadan aylar önce test eder ve bazı testler asla yayınlanmaz. Spotify, Techcrunch’a yeni özelliği resmi olarak duyurmadığını belirtti.

Bir sözcü, “Spotify’da, kullanıcı deneyimimizi geliştirmek için rutin olarak bir dizi test gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Bu testlerden bazıları, daha geniş kullanıcı deneyimimizin önünü açıyor ve diğerleri yalnızca önemli bir öğrenme işlevi görüyor. Şu anda paylaşacak başka haberimiz yok.”

TikTok’un dikey kaydırmalı video formatı, Çin’e ait uygulama 2016’da sahneye çıktığından beri defalarca kopyalandı ve son yıllarda popülaritesi patladı. YouTube’un ‘Shorts’ adlı deneysel bir sürümü var, Instagram, ‘Reels’ adlı benzer bir özelliği tanıttı ve Snapchat, ‘Spotlight’ı ekledi. Benzer özelliklere sahip diğer uygulamalar arasında Byte ve Triller da bulunuyor.