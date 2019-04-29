Spotify 100 milyon kullanıcısı ile Apple Music’i ikiye katladı!

En çok kullanılan müzik uygulamalarından olan Spotify , dünya çapında 100 milyonu ücretli tam 217 milyon aktif kullanıcıya ulaştı!

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Son dönemlerin en çok ilgi çeken müzik uygulaması Spotify; 100 milyon kullanıcısıyla, nisan ayı başında 50 milyon ücretli kullanıcısının olduğunu açıklayan Apple Music’i geride bıraktı. Ancak ABD’li finans ve haber gazetesi olan Wall Street Journal’a göre, Spotify’ın 26 milyon kullanıcısına kıyasla Apple 28 milyon kullanıcıyla öne geçiyor.

Spotify bu kazanımlarıyla podcast hedeflerini de artırmaya çalışıyor. Podcastlar içerisine kullanıcıya göre farklı reklamlar yerleştirmek için kolları sıvayan şirket; bu konuda çalışan Gimlet Media, Anchor ve Parcast’i satın alarak genişleme çalışmalarına başladı. Spotify şu an bünyesinde 250 bin kadar podcast bulunduruyor.

Şirket bu yılın sonunda 110’u ücretli olacak şekilde 228 milyon kullanıcıya sahip olacağını düşünüyor. Geçen sene ABD’de yapılan bir büyüme kampanyasında, Spotify tarafından aile hesabı kullanıcılarına; Google Home Mini hoparlör hediye edilmişti. Bununla beraber şirketin kendi üretimi hoparlörünü piyasaya sunacağı söylentisinin de uzun süre askıda kalacağı anlaşıldı. Çünkü bu popüler müzik uygulaması, hızlı abone artışına rağmen para kaybetmeye devam ediyor. Yılın ilk döneminde 158 milyon dolar zarar ettiğini açıklayan şirket, geçen yılın aynı döneminde 181 milyon dolar zarar ettiğini belirtmişti.