Avengers: Endgame 1,2 milyar dolarlık hasılatı ile rekor kırdı!

Avengers: Endgame , ilk gösterime girdiği gün 644 milyon dolar hasılatla “Tüm zamanların en iyi açılış yapan filmi” unvanını almıştı. Çok merak edilen bu film, ilk hafta sonunda 1 milyar doların üzerinde hasılatı ile dudak uçuklattı.

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Avengers: Endgame, dünya çapında yaptığı 1,2 milyar dolar değerinde olan hafta sonu hasılatı ile Infinity War’un 640,5 milyon dolarlık tacını elinden aldı. ABD’de, Star Wars 7’nin elinde tuttuğu 119 milyon dolarlık ilk gün rekoru da yine Avengers: Endgame’e geçti. Marvel Studios yapımı film, ABD gişelerinde ilk günde 358 milyon dolarlık bir gelir elde etti. Disney’in basın açıklamasında , hafta sonu rakamlarına göre ilk ve toplam dönem rakamlarına göre sekizinci Marvel filmi oldu.

Çin’de de rekora imza atan filmin, sadece açılış hasılatına dayanılarak; yayınlanan en popüler dördüncü film oldu. Türkiye’de perşembe günü vizyona giren yapıt, açılış gününde 6 milyon TL ile yine rekora imza atmış oldu. İlk gün hasılatı ve cuma, cumartesi, pazar günlerini kapsayan hafta sonu hasılatıyla bile ismini altın harflerle yazan Avengers: Endgame ‘in, toplam rekor rakamları merakla bekleniyor.