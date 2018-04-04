PlayStation 4 kanadının 2018 yıında esip gürleyeceğini bizlere gösteren oyunlardan biri olan Spider-Man için çıkış tarihi açıklandı. Insomniac Games tarafından hazırlanan ve PS4’e özel olacak oyun, yapılan duyuru sonucunda 7 Eylül 2018 tarihinde piyasaya çıkacak.

Ön siparişe açılan oyunda erkenden oyunu alanlara özel avantajlar da var. Bunlar, 3 özel oyun içi kostüm, 5 ekstra yetenek puanı, Spider-Man PSN avatarı, PS4 teması ve Spider Drone olacak.

Kutulu sürüm hediyesi de verecek olan oyunun dijital standart sürümü 60 dolar, dijital delüks sürümü 80 dolar ve koleksiyoncu sürümü ise 150 dolar fiyatlandırmaya sahip olacak. Şu anda Türkiye fiyatları belli olmayan oyunun kısa süre içerisinde Türkiye’deki PS mağazasında da aktif olacağını umuyoruz.

Spider-Man çıkış tarihi duyuru videosu