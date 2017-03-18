Spider-Man’ın Kötü Adamı Venom’un Gelecek Sene Filmi Geliyor

Sony Pictures, Spider-Man evreninin simbiyotik kötü karakteri Venom’un önümüzdeki yılın Ekim ayında filminin geleceğini açıkladı.

5 Ekim’de çıkacak olan filmde Spider-Man’in yer alıp almayacağı şimdilik bilinmiyor. Ayrıca Venom’u kimin canlandıracağı da henüz belli değil. Bu yılın Temmuz ayında Marvel’dan Örümcek Adam’ın yeni filmi Homecoming’i göreceğiz. Bu film ile beraber seri 2002 yılından beri üçüncü defa yeniden başlamış olacak. İlk olarak Captain America Civil War’da karşımıza çıkan karakteri genç aktör Tom Holland canlandıracak. Bu film ile beraber Örümcek Adam, Marvel Sinematik Evrenine adım atacak.

Venom’un kendisini daha önc bir filmde görmüştük. 2007 yılında Sony tarafından yayınlanan Örümcek Adam 3 filminde Venom’u Topher Grace canlandırmıştı. Sony bu karakterin filminin geleceğini 2013 yılında açıklamıştı. Ancak bu plan Andrew Garfield’ın Örümcek Adamı canlandırdığı İnanılmaz Örümcek Adam 2 filminin beklenen başarıyı yakalayamaması ile rafa kaldırılmıştı.