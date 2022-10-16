SpaceX, Ukrayna’daki Starlink’i finanse etmeye devam edecek. Daha önce uzay şirketi maliyetlerin çok yüksek olduğunu söylemiş ve Starlink’in Doğu Avrupa ülkesinde kullanılabilmesi için ABD hükümetinden mali destek istemişti.

SpaceX CEO’su Elon Musk attığı bir tweet‘te “Starlink’in para kaybetmeye devam etmesine ve diğer şirketlerin milyarlarca vergi mükellefi doları almasına rağmen, SpaceX’in Ukrayna hükümetini ücretsiz olarak finanse etmeye devam ettiğini” yazdı. Daha önce Musk, Ukrayna’daki Starlink’i finanse etmeye devam etmenin mümkün olmadığını yazmıştı. Fikrini neden değiştirdiği açık değildir.

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SpaceX’in Pentagon’a gönderdiği belgelere göre, uzay ajansı ABD hükümetinden Starlink’in Ukrayna askeri kullanımının maliyetini üstlenmesini istedi. Yine de bu yıl bu maliyet 120 milyon dolar olacak, önümüzdeki 12 ay için ise yaklaşık 400 milyon dolar olabilir. ABD Savunma Bakanlığı Cuma günü Reuters’e yaptığı açıklamada, SpaceX’in yanı sıra Ukrayna’ya uydu internet bağlantıları sağlayabilecek diğer şirketlerle de görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Bakanlık Musk’ın mesajına henüz yanıt vermedi.

SpaceX ayrıca bu yılın başından beri Ukrayna ordusu ve hükümetine aktif olarak çanak anten tedarik ediyor. Bunu büyük ölçüde SpaceX finanse ediyor gibi görünüyordu, ancak SpaceX belgeleri çanak antenlerin yaklaşık yüzde 85’inin kısmen ya da tamamen ABD ve Polonya gibi ülkeler ve “diğer kuruluşlar” tarafından ödendiğini gösteriyor. Bu ortaklar ayrıca ayda 4.500 dolara kadar çıkabilen abonelik ücretlerinin yüzde 30’unu da ödüyor. Ukrayna’da şu anda 25.000 Starlink terminali bulunmaktadır.