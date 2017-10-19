SoundShare 3 Güncellemesi Yeni Tasarım ve Özellikleri ile Geliyor

Son büyük sürümünü takiben, SoundShare başka bir önemli güncelleme ile daha geri döndü. SoundShare 3.0, Parti Modu ile arkadaşlarınız ile çevrim içi olarak telefonunuz üzerinden şarkı dinleyebilmenizi sağlarken, uygulamaya tamamen de yeni bir görünüm getiriyor.

SoundShare‘in iddiasına göre uygulama, ününü birden çok müzik hizmetleri arasındaki iletişim kopukluğu boşluğunu doldurarak kazanıyor. Örnek vermek gerekirse, arkadaşınızın Spotify gibi farklı bir platformdan dinlediği ve paylaştığı bir şarkıyı Apple Music üzerinden dinlemek isterseniz, SoundShare özelliği sizi manüel işlerden kurtararak, otomatik olarak Apple Music uygulaması üzerinden şarkıyı arayarak size sunuyor.

Bugünkü güncelleme ile bu deneyimi bir adım daha ileriye taşıyan SoundShare 3.0, iki önemli yeni özellik getirerek neredeyse her açıdan yeniden tasarlandı. iOS 11’in MusicKit ve Parti Modu. MusicKit API”nin kapılarını açan Apple, IOS 11 ile üçüncü parti uygulamaların Apple Müziğe daha da entegre olmasını sağlamayı hedeflerken, hemen ardından bir diğer büyük güncelleme olan Parti Modunu devreye sokuyor. SoundShare içinde bir parti başlattığınızda, arkadaşlarınızı sizin cihazınız üzerinden şarkı çalmaya davet etmenizi sağlayan Parti Modu, arkadaşlarınıza çalan şarkı üzerinde tam yetki vermenizi sağlıyor. Böylece parti içindeki üyelerin hepsi şarkı ekleyebiliyor, kaldırabiliyor ve değiştirebiliyorlar. Cihaz cebinizde kilitle bir halde duruyor olsa bile, arkadaşlarınızın şarkılar üzerinde yaptığı değişiklikler otomatik olarak güncelleniyor.