Sosyal Medya Devi Facebook Yoluna Sağlam Adımlarla Devam Ediyor

Facebook dördüncü çeyrek ve 2016 finansal yılı raporlarını bugün yayınladı ve şirkette hiçbir problem yok gibi gözüküyor.

Facebook başarılı şekilde büyümeye ve kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor. Şirket bu çeyrekte de gelirini ve karını arttırmayı başardı. Bu çeyrekte 8.8 milyar dolar gelir ve 3.56 milyar dolar kar elde edildi.

Sosyal medya platformunu her gün 1.23 milyar kişi kullanıyor. Her gün mobil cihazlardan gelen ziyaret sayısı ise 1.15 milyar. Sektör analizcileri şirketin gelirlerini %46 arttırarak 8.51 milyar dolar gelir elde etmesini bekliyordu. Ancak bu beklentiler aşıldı ve gelirler %51 arttırıldı.

Bu büyüme miktarıyla şirketin bu yıl ortasında 2 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşması bekleniyor. Şirketin reklam gelirlerinden aslan payına sahip olan da mobil platform. Elde edilen reklam gelirinin %84’ü mobil cihazlardan geliyor.

Şirket geçen finansal yılda 17.93 milyar dolar gelir elde ederken bu finansal yılda 27.6 milyar dolar gelir elde etti. Aynı büyümeler şirketin sahibi olduğu Instagram, WhatsApp ve Oculus’ta da yaşandı. Kasım ayında düzenlenen yatırımcılar toplantısında 2017 yılında gelirlerin artışında yavaşlama beklendiği açıklanmıştı ancak şirket yoluna emin adımlarla devam ediyor.